Jakob Ragnarsson har inte spelat den här säsongen. Hockeysverige.se erfar att han är nära att lämna Djurgården. Ragnarssons agent Claes Elefalk bekräftar dessutom att det finns intresse för backen.

– Många klubbar har hört av sig, säger Elefalk till hockeysverige.se.

Jakob Ragnarsson kan lämna Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

Jakob Ragnarsson kom till Djurgården under slutet av säsongen 2023/2024 och var en av spelarna som var med och spelade upp Djurgården i SHL under förra säsongen. Han spelade då 48 grundseriematcher och tolv slutspelsmatcher under lagets succéartade resa.

Men den här säsongen har backen inte spelat över huvud taget. Djurgården har nio backar på avtal och den tuffa konkurrenssituationen har gjort att Ragnarsson varit utanför laget under samtliga matcher.

Jakob Ragnarsson kan lämna Djurgården

Enligt vad hockeysverige.se erfar är 26-åringen, som sitter på ett utgående kontrakt, på väg att lämna klubben. Och det finns ett intresse för honom, bekräftar hans agent.

– Det stämmer att många klubbar har hört av sig, eftersom Jakob hittills varit utanför laguppställningen i SHL. Det är naturligt, säger agenten Claes Elefalk, CAA, till hockeysverige.se.

Jakob Ragnarsson har tidigare spelat seniorhockey för Almtuna, Timrå och Rögle.