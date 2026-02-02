Gör succé – med utgående kontrakt: ”Finns intresse”

Han sänkte i går AIK med ett hattrick. Nu leder George Diaco skytteligan – och Kalmar är etta i Hockeyallsvenskan.

— Vi är ligans bästa lag och är i toppen av en anledning, säger 23-åringen till Hockeysverige.se.

George Diaco och Kalmar har fått jubla mycket den här säsongen.

Kalmar är årets stora skrällag i Hockeyallsvenskan. Även om de slutade sexa förra året var det inte många som trodde att de i slutskedet av säsongen skulle leda serien. Men laget har fortsatt att gå som tåget och har under de senaste månaderna ätit ikapp försprånget som Björklöven hade.

Det efter att under gårdagen ha kört över AIK med hela 7-2 på hemmaplan.

— Det känns otroligt att vara i toppen av tabellen och jag är så stolt över killarna. Vi har en tajt grupp och vi spelar för varandra. Vi tar med det varje dag och jag kan inte säga att jag är överraskad. Sen är vi en mindre klubb men supportrarna är glada och det är vi också, säger lagets stjärna George Diaco.

Med ett hattrick i matchen gick forwarden även om Scott Pooley i poängligan. Med 52 poäng på 43 matcher är kanadensaren nu också poängbäst av alla spelare i hela ligan.

— Det var skönt. Mitt första hattrick i ligan. Jag fick bra passningar och det var en sån match där puckarna gick in. Det känns bra. Vi är i slutet av säsongen och allt blir tajtare nu och det är svårare att göra poäng. Vi vinner matcher och det är alltid skönt.

Utspelet: ”Vi är ligans bästa lag”

Efter att förra säsongen ha lämnat Hockeyettan för spel i Vimmerby tog George Diaco Hockeyallsvenskan med storm direkt. Det blev 28 poäng på 32 matcher där innan han även var högst bidragande med att rädda kvar klubben i andra ligan. Med fem mål och sex poäng på sju matcher var han, tillsammans med även nuvarande lagkompisen Eddie Levin, MVP i kvalspelet.

I Kalmar har succén alltså fortsatt och nu är han bäst av alla i ligan offensivt.

— Det känns bra. Jag älskar att hjälpa mitt lag och göra mål. Det är en del av mitt spel. Det har känts bra. Jag skulle säga att vi har haft bra sviter där vi vinner många matcher i rad. Men vi blir lite för bekväma ibland. Både för mig och för laget gäller det att vi respekterar varje motståndare och inte blir bekväma.

Björklöven har förvisso en match mindre spelad än Kalmar. Men klart är att kampen om förstaplatsen kommer att leva hela vägen in i mål. Där det sedan väntar ett slutspel. Som det ser ut just nu är Kalmar också en seriös utmanare för en plats i SHL kommande säsong.

— Vi har en lika bra chans som alla andra. Vi är ligans bästa lag och är i toppen av en anledning, säger Diaco.

Vad talar för er i slutspelet?

— Jag tycker att slutspelet har blivit längre och hårdare för varje år. Vi måste ta hand om kroppen och fokusera på återhämtningen. Alla är redo att gå hela vägen och vi är redo för att spela för varandra.7

George Diaco jagas efter succén i Kalmar

När Kalmar presenterade George Diaco var det på ett ettårskontrakt. Med succén från den här säsongen är det så klart flera klubbar som står på rad för att få skriva kontrakt med poängsprutan. Där det lär finnas intresse både från SHL och utomlands.

Forwarden själv bekräftar också att det är många som har hört av sig.

— Ja, det finns intresse. Just nu vill jag bara fokusera på det som väntar här.

Vad känner du själv är nästa steg för dig?

— Som jag säger till alla andra: Jag vill bara spela hockey så länge jag kan. Jag har världens bästa jobb och vill bara bli bättre och bättre för varje dag.

