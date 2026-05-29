Axel Holmström vänder ännu inte hem till Sverige. Enligt Ilta-Sanomat väntar spel i finska Liiga-finalisterna KooKoo till 2026/27.

Efter nedflyttningen med HV71, 2021, valde Axel Holmström att lämna Sverige. Valet föll på Vasa Sport och Finland, och där blev han i stort sett kvar i fyra år. Till sist, inför förra säsongen, flyttade centern från Arvidsjaur vidare till Tjeckien och Litvínov. Men nu ser 29-åringen ut att göra comeback i Liiga.

Det är finska Ilta-Sanomat som kommer med uppgifterna som nu placerar Holmström i KooKoo.

Klubben smälter fortfarande finalförlusten mot Rikard Grönborgs Tappara, men ska nu vara överens med svensken. Det för att stärka laget efter första medaljen i föreningens historia. Enligt Ilta-Sanomat stannar även de flesta av nyckelspelarna till 2026/27, vilket talar för en spännande säsong. Axel Holmström har även bevisat sig som en spetsspelare i Liiga med runt 40 poäng producerade tre av fyra år. Sista året i Vasa gav personbästa med 42, genom 17 mål och 25 assist.

29-åringe valdes av Detroit Red Wings i sjunde rundan av NHL-draften 2014. Därifrån blev det 144 AHL-matcher, samt 237 i SHL.

