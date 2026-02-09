Värvar klubblöse backen – på tryout 

Efter att ha gått klubblös i nästan ett år gör Travis Dermott nu comeback.

Backen är klar för en tryout med AHL-klubben Hartford Wolf Pack.

Travis Dermott gör comeback efter långa frånvaron. Foto: Steven Bisig-Imagn Images

Förra säsongen spelade Travis Dermott NHL-hockey för både Edmonton Oilers och Minnesota Wild. Därefter fick han dock inget nytt NHL-avtal inför årets säsong. I stället har 29-åringen gått klubblös under en längre tid och inte spelat en match sedan april 2025.

Nu, nästan ett helt år senare, är backen däremot klar för en återkomst till isen igen. Travis Dermott får nämligen chansen hos Hartford Wolf Pack i AHL, som är farmarlag till New York Rangers. Dermott har tecknat ett provspelskontrakt med klubben, meddelar Hartford på sin hemsida.

Om tryouten blir lyckad skulle Dermott kunna spela till sig ett NHL-kontrakt med New York Rangers, eller eventuellt få nöja sig med ett AHL-avtal med Hartford Wold Pack.

Travis Dermott valdes av Toronto Maple Leafs i andra rundan av NHL-draften 2015. Han var sedan en nyckelspelare när Toronto Marlies blev Calder Cup-mästare i AHL 2018. Därefter var Dermott en ordinarie back för Maple Leafs under flera säsonger innan han trejdades till Vancouver Canucks 2022. Senare i sin karriär har Dermott även spelat NHL-hockey med Arizona Coyotes, Edmonton Oilers och Minnesota Wild.

Totalt har backen spelat 348 NHL-matcher i sin karriär och noterats för 62 poäng.

