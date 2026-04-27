Bekräftar själv − lämnar Björklöven

Tim Theocharidis kommer inte att följa med Björklöven upp till SHL.

Backen bekräftar själv att han lämnar klubben.

”Tack för två år i Umeå”, skriver han i ett farvälmeddelande.

Tim Theocharidis lämnar Björklöven efter två säsonger. Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

Efter att ha gjort dundersuccé i Kalmar värvades Tim Theocharidis till Björklöven 2024. Där hade han en topproll i laget under sin första säsong men lyckades inte nå upp i samma höga nivå under den gångna säsongen. Theocharidis var således petad i stunder under slutspelet och spelade ingenting alls under finalen när Björklöven säkrade SHL-avancemanget.

Nu bekräftar kanadensaren själv att han har spelat sin sista match med ”Löven” på bröstet. Theocharidis tar nämligen farväl av Björklöven efter två säsonger i föreningen och ser inte ut att få följa med upp till SHL.

”Tack för två år i Umeå, minnen för livet”, skriver Theocharidis i ett inlägg via sitt Instagram-konto.

Tim Theocharidis blev årets back i HockeyAllsvenskan

Tim Theocharidis flyttade till Sverige inför säsongen 2023/24 när han skrev på för Kalmar. Han tog sedan HockeyAllsvenskan med storm genom att göra 43 poäng på 51 matcher. Efter säsongen utsågs Theocharidis till ”årets back” i HockeyAllsvenskan sedan han vunnit både skytteligan och poängligan för försvarare. Han flyttade sedan till Björklöven där han inte producerade lika starkt offensivt men ändå var en nyckelspelare för ”Löven”. Han stod för 28 poäng på 49 matcher under sin första säsong i klubben. Under den senaste säsongen stod han dock endast för tolv poäng på 45 matcher.

Björklöven har ännu inte officiellt meddelat att Tim Theocharidis lämnar klubben. Kanadensarens kontrakt löper dock ut och han verkar nu alltså själv bekräfta att han inte följer med klubben upp till SHL. Det är ännu oklart var 27-åringen kommer att fortsätta sin hockeykarriär efter tiden i Björklöven.

Source: Tim Theocharidis @ Elite Prospects