Tidigare SHL-stjärnan avslutar karriären

I mitten av 2010-talet var Garrett Roe i Linköping och dansade två säsonger.

Nu har 37-åringen spelat sin sista hockeymatch och meddelat att han avslutar karriären.

Garrett Roe var en stark poängspelare i Linköping.

FOTO: Peter Holgersson/Bildbyrån

Efter att ha öst in poäng för både Salzburg och München flyttade Garrett Roe till Sverige 2015 då han skrev på för Linköping HC i SHL. Den lille centern (171 centimeter) blev direkt en värdefull spelare för LHC och stack ut poängmässigt i SHL.

Roe imponerade i sin första SHL-säsong med 41 poäng på 41 matcher och han kom då tvåa i Linköpings interna poängliga, bakom Andrew Gordon. Amerikanen tog sig då även in som nia i SHL:s poängliga 2015/16 och var en av endast fyra spelare i ligan som snittade minst en poäng per match under säsongen. Året därpå följde centern upp det med 37 poäng på 49 matcher och kom återigen tvåa i LHC:s poängliga, den här gången bakom Broc Little. Roe kom då även strax utanför topp tio i SHL:s poängliga.

Trots att han hade kontrakt med Linköping även för säsongen 2017/18 valde Garrett Roe att bryta avtalet och lämna Östergötland. Ny klubbadress blev i stället EV Zug i Schweiz.

Garrett Roe spelade OS med USA

Roe gjorde sedan succé i Zug under två säsonger och spelade så pass bra att han kom med i USA:s trupp till OS i Pyeongchang 2018. Men efter två år bytte han och gick i stället över till ligakonkurrenten ZSC Lions. Han spelade sedan fyra säsonger i Zürich och var en toppspelare i den schweiziska ligan. Under sina sex säsonger i Schweiz gjorde Garrett Roe totalt 203 poäng på 226 matcher.

2023 vände sedan Roe hem till USA igen för spel i farmarligan AHL med Hershey Bears. Där var han då med och vann sin första mästerskapstitel i karriären förra året då Hershey Bears blev Calder Cup-mästare 2024. Centern gjorde tio poäng på tolv matcher i slutspelet på vägen till att få lyfta bucklan.

Garrett Roe spelade även i Hershey Bears under den gångna säsongen men efter att klubben åkte ut mot Charlotte Checkers i slutspelet innebar det också slutet för amerikanens karriär. 37-åringen meddelade sedan på en presskonferens att hockeykarriären var över och att han lägger skridskorna på hyllan.

Det blev spel i flera länder och ligor för Roe under karriären men här i Sverige blev det två säsonger i Linköping där han stod för 78 poäng på 90 SHL-matcher.