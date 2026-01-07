Sverre Rønningen bröt med MoDo Hockey.

Enligt TV 2 är backen nu på väg tillbaka till Storhamar – och klubben bekräftar också kontakt.

– Vi är i dialog med Sverre om en återkomst, säger tränaren Petter Thoresen.

Sverre Rønningen kan återvända till Norge efter tiden i MoDo Hockey. Foto: Johan Löf/Bildbyrån

Inför säsongen värvade MoDo den norska backbjässen Sverre Rønningen efter att 24-åringen gjort succé i Storhamar.

Men det har blivit en tuff tid för norrmannen i Örnsköldsvik. Han fick en stor roll i MoDo under inledningen av säsongen och noterades för åtta poäng (1+7) på 19 matcher i HockeyAllsvenskan. Men sedan hamnade Rønningen utanför laget och därefter har han varit sjukskriven och rest hem till Norge. Tidigare under onsdagen kom beskedet att MoDo och Rønningen går skilda vägar och att backens kontrakt bryts.

Uppgifter: Sverre Rønningen återvänder till Storhamar

Nu ser däremot backen ut att vara nära en ny klubb. Enligt TV 2 är Sverre Rønningen nu högaktuell för en återkomst till Storhamar där han vann NM-guld både 2024 och 2025. Storhamar bekräftar också kontakt med den storväxte försvararen.

– Jag hoppas vi lyckas få honom. Vi är i dialog med Sverre om en återkomst, så jag hoppas att vi lyckas få till det. Han är en bra spelare och en trevlig kille att ha i laget, så det hade varit roligt för oss. Jag kan inte svara för Sverre, men jag tror att han hellre skulle återvända till en klubb där han mådde bättre, säger tränaren Petter Thoresen till TV 2.

Storhamars sportsligt ansvarige Sjur Rakstad-Larsen bekräftar också att klubben är intresserade av att plocka tillbaka Rønningen. Backens agent är däremot mer förtegen kring framtiden.

– Just nu sonderar vi marknaden brett. Det jag kan säga är att det finns intresse för Sverre från flera håll. Vi kommer att gå igenom detta under de kommande dagarna, sedan får vi se var vi landar, säger agenten Anton Borvik till TV 2.

Sverre Rønningen är ursprungligen från Lillehammer men flyttade till Storhamar 2023. Han var en ledande spelare för Storhamar vid gulden de senaste två åren och 2025 utsågs han även till slutspelets MVP efter att ha gjort hela 15 poäng på tolv matcher på vägen till guldet. Rønningen har också fått göra flera landskamper för Norge de senaste åren.

