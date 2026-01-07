Sverre Rønningen lämnar MoDo. Den norska backen har inte spelat en match för klubben sedan den 28 november.

Sverre Rønningen lämnar MoDo efter bara 19 matcher.

Foto: Jonas Forsberg / Bildbyrån.

MoDo bygger om på backsidan. Nu står det klart att Sverre Rønningen får lämna klubben. Den resliga backen anslöt från Storhamar inför säsongen men har under de senaste månaderna fått vara utanför laget. Och nu står det alltså klart att det inte blir någon fortsättning i den allsvenska klubben.

MoDo meddelar nämligen under onsdagen att man har valt att gå skilda vägar med 24-åringen.

— Det är ett beslut som är taget i samförstånd och vi önskar Sverre all lycka till framåt, säger Henrik Gradin i ett pressmeddelande.

På 19 matcher i Hockeyallsvenskan blev det åtta poäng på 19 matcher. Var Sverre Rønningen hamnar nu återstår att se. Tidigare har han spelat för Lillehammer och Storhamar hemma i Norge. Det har även blivit 17 framträdanden i det norska landslaget.

Source: Sverre Rønningen @ Elite Prospects