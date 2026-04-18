Robin Kovács uppges vara på väg bort från Linköping.

Enligt Aftonbladet kan stjärnan då göra en sensationell comeback i AIK.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån

Det är en illa dold hemlighet att Robin Kovács kan vara på väg bort från Linköping trots kontrakt. Han har nämligen en klausul i sitt avtal som möjliggör en flytt bort från LHC. Efter att säsongen tog slut för drygt en månad sedan kommenterade Kovács flyttryktena för hockeysverige.se.

– Jag har två år kvar här, sedan tänker jag inte sticka under stolen med att jag har fått en massa erbjudanden. Jag har väl aldrig haft så många erbjudanden tidigare. Det är ingenting som jag tänker på just nu. Vi behöver utvärdera säsongen och sedan får vi sätta oss ner. Jag ska prata med min familj och alla runt omkring och se vad som blir bäst, sade Kovács då.

Robin Kovács på väg bort från Linköping

Nu uppges Robin Kovács komma allt närmare mot en flytt från Linköping.

Aftonbladet skriver under lördagen att Kovács är på väg att lämna LHC. Han har tidigare kopplats ihop med klubbar i Schweiz och Tjeckien där han skulle kunna casha in och få bra betalt. Nu uppger Aftonbladet dock att Robin Kovács i stället är högaktuell för en flytt hem till AIK. Kovács är öppen med sin kärlek för ”Gnaget” och har varit på Hovet efter säsongens slut med Linköping för att följa AIK:s matcher på plats. Enligt dagens uppgifter ska Kovács och AIK ha haft positiva diskussioner om en potentiell återkomst.

Linköpings nye general manager Andreas Hägglund är däremot fåordig om framtiden för Robin Kovács i klubben.

– Jag har inget svar på hur det blir med Kovács. Han har en out i april, men vad jag känner till har vi inte fått något definitivt besked från honom än, säger Hägglund.

Högaktuell för comeback till AIK

Ifall Robin Kovács skulle återvända till AIK i HockeyAllsvenskan vore det en stor överraskning. Han kommer precis från sin poängbästa säsongen i karriären med 23 mål och 47 poäng på 50 matcher i SHL och skulle med andra ord kunna därför kunna välja att sticka utomlands igen för att tjäna stora pengar. Samtidigt gör AIK en nystart med nya tränaren Viktor Tuurala vilket skulle kunna locka Kovács hem till ”Gnaget” igen.

Om det skulle bli en flytt till AIK för Robin Kovács gäller däremot inte hans ”out” i kontraktet. I sådana fall skulle Kovács behöva nå en överenskommelse med Linköping för att komma ut ur sitt kontrakt med klubben.

