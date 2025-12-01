Tidigare stortalangen får ny chans – klar på tryout

Robby Fabbri har gått klubblös ända sedan förra säsongen.

Men nu får den tidigare stortalangen en ny chans – och är klar på tryout hos AHL-klubben Charlotte Checkers.

Robby Fabbri är klar för en tryout i AHL. Foto: Alex Gallardo/AP Photo/Alamy

Efter att ha spelat i Anaheim Ducks förra säsongen har Robby Fabbri haft en lång tid utanför ishockeyn. Han skadade handen vilket tog slut på hans säsong i förtid. Fabbri har inte spelat en tävlingsmatch sedan 26 februari tidigare i år. Inför årets säsong skrev han först på ett tryout-avtal med Pittsburgh Penguins men det mynnade inte ut i något kontrakt.

Därefter har 29-åringen varit klubblös och gått fri på marknaden i sökandet efter en ny klubbadress. Fabbri har kopplats ihop med en möjlig flytt till Europa men nu står det klart att han ändå får en ny chans i Nordamerika trots allt.

Under måndagskvällen skriver Robby Fabbri nämligen på ett provspelskontrakt med Charlotte Checkers, som är farmarklubb till Florida Panthers, i AHL. Fabbri har bara spelat sex matcher i AHL under sin karriär men kommer nu alltså att försöka gå via farmarligan för att få ett kontrakt för årets säsong.

Robby Fabbri vann Stanley Cup med St. Louis Blues

Robby Fabbri var en stor talang som ung och valdes av St. Louis Blues i första rundan av NHL-draften 2014. Han var sedan med och vann JVM-guld med Kanada 2015 innan han tog klivet till NHL. Fabbri gjorde succé som rookie i St. Louis med 18 mål och 37 poäng på 72 matcher 2015/16. Men sedan dess har Fabbri aldrig lyckats överträffa den noteringen som han satte som rookie.

I stället har Fabbris NHL-karriär kantats av stora skadeproblem. Han var med och vann Stanley Cup med St. Louis 2019 men spelade mindre än hälften av matcherna den säsongen. Det har blivit 442 NHL-matcher och 216 poäng för Fabbri under tio säsonger där han har spelat för St. Louis Blues, Detroit Red Wings och Anaheim Ducks.

