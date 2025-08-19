Patrick Thoresen stannar inom hockeyn efter att ha lagt skridskorna på hyllan.

Efter att ha lämnat Djurgården blir 41-åringen nu i stället sportchef för Norges herrlandslag.

Patrick Thoresen stannar inom ishockeyn – men inte i Djurgården. Foto: Jonathan Näckstrand/Bildbyrån

Förra veckan kom till slut beskedet att Patrick Thoresen väljer att lägga skridskorna på hyllan efter en väldigt lång och framgångsrik hockeykarriär. Han avslutade då med spel i HockeyAllsvenskan med Djurgården som ledde hela vägen till SHL-avancemang. På Instagram skrev han följande som ett farväl till spelarkarriären:

”Det har varit 25 år med framgångar och självklart även motgångar. Men jag ser tillbaka på det här kapitlet fyllt med så mycket. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, för resan har varit lång och tagit mig överallt. Hockeyn har varit mitt liv fram till nu, och lyckligtvis kommer den fortsätta vara en stor del av mig. Jag har varit oerhört lyckligt lottad som har kunnat leva på min hobby och samtidigt haft ett bra familjeliv parallellt.

Från att vara en liten blond pojke från Hamar väst till att få uppleva NHL, NLA, KHL och SHL, och att avsluta karriären med “The Double” med min barndomsklubb Storhamar 2024 samt hjälpa mitt kära Djurgården till uppflyttning till SHL 2025, är ett fint avslut på en innehållsrik karriär”.

Patrick Thoresen lämnar Djurgården – klar för nytt jobb

Men Patrick Thoresen är inte färdig inom ishockeyn även om karriären är över.

Hamar Arbeiderblad uppgav nämligen att Thoresen är klar för en ny roll då han kommer att bli sportchef för Norges herrlandslag. Tidningen skriver att Thoresen har tackat ja och skrivit på för det norska ishockeyförbundet. Nyheten bekräftades sedan på en presskonferens under tisdagen och kontraktet är skrivet på två år. Han lämnar därmed Djurgården helt och hållet för att i stället vända hem till Norge för sitt nya jobb.

– Det är först och främst en fin roll att gå in i direkt efter karriären, säger Patrick Thoresen.

– Jag har spelat med många av de spelare jag nu kommer att arbeta med.

✍️ Patrick Thoresen (41) presenteres som sportslig ansvarlig for A-landslaget for menn på en pressekonferanse på Ullevaal🇳🇴 pic.twitter.com/sppqnJOX6C — nitten.no (@nitten_no) August 19, 2025

Patrick Thoresen har varit en av de mest framträdande spelarna i Norges landslag under många år då han har spelat hela tio VM-turneringar och tre OS för Norge i sin landslagskarriär. Han har då gjort en bra bit över 200 landskamper för Norge samt producerat hela 233 poäng i landslagströjan. Under sin karriär spelade han bland annat 106 NHL-matcher för Edmonton Oilers och gjorde över 100 SHL-matcher för Djurgården där han utsågs till ligans MVP säsongen 2015/16. På meritlistan har han två NM-guld hemma i Norge, två Gagarin Cup-titlar i KHL samt ett avancemang till SHL med Djurgården så sent som i våras.

Source: Patrick Thoresen @ Elite Prospects