Patrick Thoresen tackar för sig. SHL-uppflyttningen med Djurgården blev det sista han gjorde i karriären.

Patrick Thoresen avslutar karriären. Foto: Bildbyrån.

När han stod på toppen av karriären var han en av de främsta spelarna inom den europeiska klubblagshockeyn. Han slutade högt i KHL:s poängliga vid ett flertal tillfällen och utsågs dessutom till SHL:s mest värdefulla spelare vid ett tillfälle. Utöver de individuella framgångarna, med 293 poäng på 307 matcher i KHL och 101 poäng på 132 SHL-matcher som två notabla resultat, har han också vunnit två Gagarin Cup-titlar. På meritlistan finns också ett hundratal NHL-matcher.

Och så finns ju då den där SHL-uppflyttningen från i våras. Det som blev det sista 41-åringen gjorde på hockeyrinken. Efter nio år på andra håll återvände nämligen Patrick Thoresen till Djurgården inför förra säsongen, och resultatet blev en stor succé med 41 poäng på 48 allsvenska matcher. Skadeproblem gjorde dock att det bara blev sex matcher under Djurgårdens framgångsrika slutspelsresa.

Patrick Thoresen hade till sist tre framgångsrika sejourer i Djurgården. Han förknippas också starkt med Storhamar som han fostrades i och spelade för under många år även som senior.

Patrick Thoresens besked: Slutar

Men nu har en av Norges främsta hockeyspelare genom alla tider alltså gjort sin sista match, meddelar han på Instagram.

”Ja, då var det min tur att tacka för mig 💔

Efter 25 år som professionell ishockeyspelare har kroppen nu sagt stopp, och det var bra att den hjälpte mig att kunna lägga skridskorna på hyllan och ta det här beslutet.

Det har varit 25 år med framgångar och självklart även motgångar. Men jag ser tillbaka på det här kapitlet fyllt med så mycket. Jag vet inte riktigt var jag ska börja, för resan har varit lång och tagit mig överallt. Hockeyn har varit mitt liv fram till nu, och lyckligtvis kommer den fortsätta vara en stor del av mig. Jag har varit oerhört lyckligt lottad som har kunnat leva på min hobby och samtidigt haft ett bra familjeliv parallellt.

Från att vara en liten blond pojke från Hamar väst till att få uppleva NHL, NLA, KHL och SHL, och att avsluta karriären med “The Double” med min barndomsklubb Storhamar 2024 samt hjälpa mitt kära Djurgården till uppflyttning till SHL 2025, är ett fint avslut på en innehållsrik karriär”, skriver han i ett känslosamt inlägg.

Patrick Thoresens karriär i siffror

