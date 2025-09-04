Oscar Gustafsson lämnade Nybro Vikings efter säsongen.

Nu flyttar han till Frankrike – och återförenas med tränaren Phil Horsky i Cergy-Pontoise.

Oscar Gustafsson lämnar Sverige efter säsongen i Nybro. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Forwarden Oscar Gustafsson fick ett kontrakt med Nybro Vikings i HockeyAllsvenskan förra året efter att ha imponerat med 2+2 på fem matcher på lån hos Nybro säsongen 2023/24.

Förra säsongen fick dock 27-åringen en mindre roll i Nybro med begränsad istid. Han lånades då tillbaka till sin tidigare klubb Tranås för två matcher och blev även utlånad till den italienska klubben Meran/Merano där Gustafsson gjorde tio poäng på åtta matcher. I HockeyAllsvenskan noterades Gustafsson för 1+0 på 27 matcher med Nybro.

Oscar Gustafsson blev inte kvar i Nybro efter fjolårssäsongen och efter att ha varit klubblös under sommaren har forwarden nu hittat en ny klubb i tid till säsongsstarten. Gustafsson har nu skrivit på för Cergy-Pontoise i Frankrike, meddelar klubben på sin Facebook-sida. Där blir han lagkamrat med svensk-amerikanen Jake Stella som spelade i Tingsryd förra säsongen.

Återförenas med tränaren i Cergy-Pontoise

I och med flytten till Frankrike återförenas Gustafsson också med tränaren Phil Horsky som har tagit över i klubben. Horsky jobbade i Sverige under flera år och hade då Gustafsson som spelare i både Vimmerby och Tranås. Nu kommer duon att jobba tillsammans återigen.

Tidigare i sin karriär har forwarden spelat 216 matcher i HockeyEttan där han har spelat för Vimmerby, Karlskrona och Tranås. Gustafsson kommer från Karlstad och har Färjestad som moderklubb och spelade sedan även juniorhockey i Mora.

Source: Oscar Gustafsson @ Elite Prospects