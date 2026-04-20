Olli Juolevi har ett förflutet i både NHL och Timrå.

Nu uppges den tidigare draftfemman vara på väg till en ny klubb.

Olli Juolevi uppges kunna lämna Finland. Foto: Larry MacDougal/Associated Press/Alamy & Petter Arvidson/Bildbyrån

Som ung var Olli Juolevi en stor talang. I NHL-draften 2016 valdes han som femte spelare, och första backen, av Vancouver Canucks. Han bedömdes alltså vara världens största backtalang i sin årskull.

Karriären har dock inte blivit som det förutspåddes för finländaren. Juolevi, som spelade tre JVM för Finland och bland annat vann guld 2016, hade tufft att ta steget till NHL och har även hämmats av skador. Han studsade därför runt en hel del under sina år i Nordamerika. Juolevi spelade 23 NHL-matcher för Vancouver Canucks men trejdades till Florida Panthers där det blev tio matcher. Han plockades sedan upp av Detroit Red Wings på waivers där han fick spela åtta matcher. Inför säsongen 2022/23 skrev han på för Anaheim Ducks men fick endast spela i AHL.

Efter fem år i Nordamerika, där det blott blivit 41 NHL-matcher och 104 AHL-matcher, lämnade Olli Juolevi. Till säsongen 2023/24 skrev han då på ett korttidskontrakt med Timrå och gjorde nio SHL-matcher för klubben innan han lämnade. Sedan flyttade Juolevi hem till Finland igen för spel i Tappara.

Flera lag är intresserade av Olli Juolevi

Där har Juolevi dock återigen haft det tufft. I fjol begränsades han till blott nio matcher i grundserien för Tappara. Den här säsongen har han också missat stora delar av säsongen och spelade blott 18 matcher i grundserien. Till nästa säsong ser Olli Juolevi därför ut att lämna Tappara, som just nu spelar slutspel i Finland.

Tidigare har 27-åringen kopplats ihop med en möjlig flytt till Jokerit inför nästa säsong. Nu kommer även uppgifter som gör gällande att Juolevi skulle kunna lämna Finland helt och hållet. Enligt hokej.cz ryktas nu även tjeckiska HC Energie Karlovy Vary kunna vara ett alternativ för backen.

Det återstår att se var Olli Juolevi spelar nästa säsong.

Source: Olli Juolevi @ Elite Prospects