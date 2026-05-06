Klart: Lämnade Västerås – klar för konkurrenten

Östersund förstärker backsidan. Nu tar man in Olle Norberg i truppen.

Olle Norberg är klar för Östersund.

Olle Norberg har gjort sina två senaste säsonger i Västerås. För drygt två veckor sedan stod det klart att 22-åringen inte blir kvar i klubben. Nu har han hittat sin adress.

Norberg är klar för konkurrenten Östersund.

– Det känns riktigt kul och inspirerande att komma upp till Östersund. Jag tror mycket på det klubben har byggt upp de senaste åren. Så nu ska vi se till att gå för en slutspelsplats och fortsätta utvecklas, säger backen till lagets hemsida.

Även fast Norberg bara är 22 år gammal så har han över 200 hockeyallsvenska matcher i bagaget, en erfarenhet som Rasmus Aro, lagets sportchef, menar är nyttig.

– Olle har stor potential och har skaffat sig en hel del erfarenhet trots ganska ung ålder. Han är en vältränad back som har bra storlek. Han är bra på skridskorna och är en tvåvägsback. Det ska bli intressant att se honom i ÖIKs färger!, säger sportchefen.

Kontraktet sträcker sig över de två kommande säsongerna.

