SHL-veteranens nya klubb: ”Hans fru ville åka”

37-årige Simon Hjalmarsson fortsätter sin karriär utanför Sverige. SHL-veteranen har skrivit på för norska mästarna Storhamar.

– Hans agent kontaktade oss eftersom hans fru ville åka till Norge och vi var förstås intresserade, säger klubbens representant.

Simon Hjalmarsson flyttar till Norge och Storhamar. Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld.

En dryg vecka har gått sedan Storhamar säkrade sitt tredje raka guld i Norge. På isen fanns svenskar som Amil Krupic, Olle Liss, Jacob Berglund och Isac Skedung.

Nu har man säkrat upp en rutinerad pjäs inför titelförsvaret 2026/27.

Under fredagskvällen presenteras nämligen ännu en svensk. Den här gången i form av 37-årige Simon Hjalmarsson, färsk från ett avsked i Finland och Vasa Sport.

– Här har vi fått en mycket erfaren och bra spelare av hög kvalitet. Hans agent kontaktade oss eftersom hans fru ville åka till Norge och vi var förstås intresserade. Han är lite äldre, men vi är inte oroliga för det. Han är en fullt professionell spelare som är vältränad och fortfarande hungrig på mer. En bra hockeyspelare som också kommer att vara en bra förebild för de yngre, säger klubbens Sjur Rakstad-Larsen på lagets sajt.

Efter flytten från Frölunda 2021 återvände Hjalmarsson kort till SHL, med Rögle. Lånet varade dock endast under 20 matcher innan han återvände till Vasa Sport. Utöver den tiden är det där han har spelat under de senaste fyra säsongerna. Succén med 60 poäng 2024/25 följdes av 28 (3+25) under den gångna säsongen. Dock över 15 färre matcher.

