New York Islanders värvar meriterade forwarden Ondrej Palat från New Jersey Devils. Därmed genomför general managern Mathieu Darche en affär med en rivaliserande klubb – för andra dagen i rad.

Ondrej Palat trejdas från new Jersey Devils till New York Islanders. Foto: Charles LeClaire-Imagn Images

En trejd med New York Rangers på måndagen – en trejd med New Jersey Devils på tisdagen.

New York Islanders nye general manager Mathieu Darche räds varken traditioner eller rivaliteter i NHL. Efter att ha plockat upp backen Carson Soucy från Rangers gick han i natt vidare och hämtade in veteranforwarden Ondrej Palat från New Jersey Devils tillsammans med ett tredjerundeval i draften 2026 och ett sjätterundeval 2027. I utbyte släpper Islanders ifrån sig den ryske forwarden Maksim Tsyplakov.

Båda spelarna i affären har kontrakt som sträcker sig till och med 2027, där Palat tjänar sex miljoner dollar per säsong och Tsyplakov 2,25 miljoner. Inget av lagen behöll någon del av lönen i trejden.

Ondrej Palat klar för New York Islanders

Devils har försökt trejda Palat, 34, under en tid för att få mer flexibilitet under lönetaket, men har haft svårt att hitta en partner som var villig att svälja kontraktet. Den tjeckiske forwarden hade några riktigt starka år med Tampa Bay Lightning och vann dubbla Stanley Cup med klubben 2020 och 2021. Efter flytten från Tampa till New Jersey sommaren 2022 har produktionen avtagit rejält och den här säsongen har han bara mäktat med fyra mål och tio poäng på 51 matcher.

Under NHL-karriären har den OS-uttagne forwarden gjort 515 poäng på 876 matcher.

Tsyplakov, 27, hade en fin rookiesäsong med Islanders i fjol, då det blev 35 poäng (10+25) på 77 matcher. Den här säsongen har han däremot haft svårt att platsa i laget och står på två poäng (1+1) efter 27 spelade matcher efter att ha snittat under tio minuters istid per match. Han fick NHL-kontrakt med Islanders efter en stark säsong med Spartak Moskva i KHL 2023/24 då han gjorde 31 mål och slutade fyra i den ryska målligan.

