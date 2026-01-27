New York Rangers och New York Islanders är två av NHL:s största rivaler. Men nu har klubbarna gjort något som inte sker ofta – de har genomfört en trejd med varandra. När backen Carson Soucy går från Rangers till Islanders är det första gången på drygt 15 år som klubbarna byter spelare med varandra.

Carson Soucy flyttar från New York Rangers till New York Islanders. Foto: Rob Gray-Imagn Images

Vid blott tre tillfällen i deras gemensamma NHL-historia hade New York Rangers och New York Islanders gjort spelaraffärer med varandra. Under måndagen genomfördes den fjärde trejden klubbarna emellan när backen Carson Soucy, 31, skeppades från Manhattan till Long Island i utbyte för ett tredjerundeval i sommarens NHL-draft.

Det är första gången på mer än 15 år som klubbarna genomför en trejd med varandra.

I maj 2010 skickade Rangers ett sjätterundeval i draften till Islanders i utbyte för den finske farmarlagsbacken Jyri Niemi. Sedan dess har klubbarna valt att inte göra affärer med varandra.

New York Rangers trejdar Carson Soucy till New York Islanders

Soucy kommer till Islanders efter att ha tillbringat mindre än ett år med Rangers. Han trejdades till ”Blueshirts” av Vancouver Canucks i mars i fjol, strax före trade deadline, i utbyte mot ett val i tredje rundan i fjolårets NHL-draft. Innan säsongen 2024/25 avslutades stod kanadensaren för ett mål och två assist, totalt tre poäng 16 matcher.

Den här säsongen har Soucy noterats för tre mål och fem assist, totalt åtta poäng på 46 matcher.

Soucy är inne på den sista säsongen av det treårskontrakt han skrev med Canucks den 1 juli 2023. Avtalet har en lönetaks­träff på 3,25 miljoner dollar den här säsongen, innehåller en modifierad no-trade-klausul och spelaren lämnade in en lista med tolv lag han inte kunde trejdas till.

På 411 matcher i NHL:s grundserie har Soucy gjort 30 mål och 65 assist, totalt 95 poäng, samt ytterligare nio poäng på 38 slutspelsmatcher.

Source: Carson Soucy @ Elite Prospects