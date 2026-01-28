MoDo lånar ut talangen William Falkenhäll till Sundsvall.

Samtidigt förnekar Henrik Gradin att målvakten Adam Ohre är på väg till MoDo.

Adam Ohre kommer inte till MoDo, som släpper William Falkenhäll till Sundsvall. Foto: Bildbyrån

I fjol gjorde William Falkenhäll succé och var med i toppen av poängligan i U20 Nationell. På 46 matcher stod Falkenhäll för hela 56 poäng i MoDos juniorlag. Till årets säsong skrev 20-åringen därför ett A-lagskontrakt med Modo och har varit en del av truppen i HockeyAllsvenskan.

Fakenhäll har därefter haft svårt att ta plats i MoDos lag under säsongen. Det har bara blivit 15 allsvenska matcher för forwarden, där han gjort ett mål. Under säsongen har Falkenhäll varit utlånad till Örnsköldsviks HF i HockeyEttan där han har stått för 13 poäng på 15 matcher. Nu står det däremot klart att han i stället lånas ut till en annan Ettan-klubb. William Falkenhäll ansluter nämligen till Sundsvall Hockey där han kommer att spela under resterande del av säsongen.

– Vi vill kunna erbjuda honom så mycket istid som möjligt. Det här är en lösning som vi tror är väldigt bra för Williams fortsatta utveckling, säger sportchef Henrik Gradin.

Sundsvall stärker därmed sin trupp ytterligare inför slutet av säsongen där klubben är ett topplag i HockeyEttan som väntas slåss om den allsvenska platsen. Tidigare i dag gjorde Sundsvall även klart med ett lån av AIK-talangen Elliot Sigrell.

MoDo förnekar uppgifterna om Adam Ohre

Tidigare i dag kom även Expressen med uppgifter om att MoDo skulle plocka in Sundsvalls burväktare, den tidigare Timrå-keepern, Adam Ohre som namngiven målvakt. Enligt tidningen skulle MoDo och Sundsvall ha nått en överenskommelse som hade inneburit att MoDo kunde plocka in Ohre vid behov.

Det förnekas däremot av MoDos sportchef Henrik Gradin.

”Det blir inget med Ohre”, skriver Gradin i ett sms till Örnsköldsviks Allehanda under onsdagen.

Adam Ohre kommer från Sundsvall och har fått sin hockeyfostran i Timrå. Under sin karriär har han spelat 111 matcher i HockeyAllsvenskan för Timrå, Vita Hästen och Nybro. De senaste två säsongerna har 31-åringen varit en toppmålvakt i HockeyEttan för Hudiksvall och Sundsvall.

Source: William Falkenhäll @ Elite Prospects

Source: Adam Ohre @ Elite Prospects