AIK lånar ut talangen till Hockeyettan

Elliot Sigrell har gjort 28 matcher i Hockeyallsvenskan den här säsongen, nu lånas 19-åringen ut till Sundsvall i Hockeyettan.

Elliot Sigrell får chansen med Sundsvall i Hockeyettan.

Foto: Michael Campanella / Bildbyrån.

Efter att förra säsongen gjort en poäng per match i U20 Nationell fick Elliot Sigrell chansen i Hockeyallsvenskan från start den här säsongen. Forwarden har sedan alternerat lite mellan junior- och A-laget. Det har däremot inte blivit någon speltid i seniorlaget efter nyår. Det sedan AIK fått tillbaka flera nyckelforwards från skada.

Nu lånas också talangen ut.

Det är Sundsvall i Hockeyettan som har valt att plocka in löftet. Förra säsongen gjorde han två matcher med Brödernas/Väsby och nu får han återigen chans att visa vad han kan i ligan.

Elliot Sigrell har under flera år ansetts som en stor talang i AIK. Under U16-året var han kapten i AIK och var även en av de mest framstående 06:orna i TV-pucken. Sedan dess har han gått genom AIK:s juniorled upp till A-laget. I U20 Nationell har det den här säsongen blivit 15 poäng på tolv matcher i juniorligan.

Sundsvall ligger just nu tvåa i Hockeyettan norra och spetsar truppen inför säsongsavslutningen. Lånet gäller för resten av säsongen.

