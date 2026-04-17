Michal Kempný lämnade Brynäs efter säsongen.

Nu uppges OS-backen vara på väg till en ny klubb.

Michal Kempný kopplas ihop med en återkomst till Tjeckien efter avskedet från Brynäs.

Under gårdagen tackade Brynäs av fyra spelare som lämnar klubbens herrlag. Det handlade då om Jack Kopacka, Luke Witkowski, Michal Kempný och Michal Svrcek som har spelat sina sista matcher för Gävleklubben.

En av dessa spelare ser däremot inte ut att få vänta länge på att göra klart med en ny klubbadress.

Backen Michal Kempný anslöt till Brynäs inför säsongen som en rejäl prestigevärvning med anledning av hans digra meritlista. Kempný var bland annat med och vann Stanley Cup med Washington Capitals 2018 samt vann VM-guld med Tjeckien 2024. I Brynäs blev han också en viktig spelare och noterades för 15 poäng på 39 matcher från sin backplats. Han snittade 19:04 minuters istid per match, vilket var tredje mest bland lagets backar. Endast Johannes Kinnvall och Robert Hägg spelade mer än tjecken.

Michal Kempný kan gå till Jágrs klubb

Under säsongen spelade Michal Kempný också OS med Tjeckien och tog alltså plats trots att världens bästa hockeyspelare från NHL också anslöt. Kempný gjorde 1+1 på fem OS-matcher för Tjeckien.

Till nästa säsong uppges 35-åringen nu kunna återvända hem till Tjeckien. Han spelade i storklubben Sparta Prag innan flytten till Brynäs och tidigare i sin karriär har han även spelat för Kometa Brno och Slavia Prag. Nu kopplas han däremot ihop med en annan klubb.

Det är tjeckiska hokej.cz som rapporterar att Michal Kempný ryktas vara aktuell för en flytt till Rytíři Kladno, som är Jaromír Jágrs klubb. Kladno har plockat in förbundskaptenen Radim Rulík som ny tränare till nästa säsong. Rulík har haft Kempný i landslaget de senaste åren och tillsammans vann de VM-guld 2024. Det var också Rulík som valde att ta ut Kempný till OS-truppen i Milano. Nu uppges de alltså kunna återförenas i Kladno till nästa säsong.

Source: Michal Kempný @ Elite Prospects