De lämnar Leksand – Lindqvist klar för ny klubb

Michael Lindqvist blir inte kvar i Leksand efter SHL-degraderingen. Nu kommer uppgifter från Expressen som pekar på att han inte blir kvar i Sverige över huvud taget. Dessutom lämnar Kalle Östman klubben.

Michael Lindqvist och Kalle Östman lämnar Leksand.

På senare tid har Michael Lindqvist ryktats finnas på Örebros radar. Men det blir ingen flytt till Närke till nästa säsong. Istället vänder Lindqvist utomlands.

Expressen rapporterar att han är klar för spel i den finska storklubben Tappara. Det blir första gången Lindqvist spelar i ett annat europeiskt land. Han hade dock en kort sejour i New York Rangers organisation säsongen 2018/2019.

Michael Lindqvist kommer från en stark säsong i ett svagt Leksand. Han gjorde 25 poäng på bara 31 matcher och slutade tvåa i den interna poängligan trots att han missade 21 matcher. Tidigare har han spelat SHL-hockey för Färjestad, där han under sina tre första säsonger snittade nästan exakt en poäng per match. Totalt har det blivit 254 poäng på 393 SHL-matcher.

Tappara vann den finska ligans grundserie och är klart för semifinalspel.

Kalle Östman lämnar Leksand

Dessutom meddelar Leksand att Kalle Östman lämnar klubben. Beslutet har tagits i samförstånd, skriver man.

Östman kom till Leksand 2022 och gjorde då 30 poäng, vilket blev hans högsta notering i Leksandströjan. De övriga säsongerna landade forwarden på 27, 24 och elva poäng.

– Jag är otroligt tacksam över stödet från alla supportrar jag haft under mina år i Leksands IF. Ert engagemang och support har betytt allt för mig. Jag känner en stolthet och tacksamhet över att ha fått bära skölden och det var verkligen en barndomsdröm som gick i uppfyllelse, säger han.

