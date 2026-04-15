Melvin Strahl är klar University of Minnesota. Den tidigare JVM-målvakten byter därmed skola i NCAA.

Melvin Strahl spelar i University of Minnesota nästa säsong.

Foto: Joseph Weiser/Icon Sportswire via AP Images.

Efter att ha gjort succé i USHL gick Melvin Strahl till Michigan State den här säsongen. Där blev han andrefiol bakom superlöftet Trey Augustine och det blev bara tre matcher den här säsongen. Det med en räddningsprocent på 92,2 samt 2,27 insläppta mål per match. Tanken var till nästa säsong att han skulle ta en större roll i laget.

Sedan värvade Michigan in Joshua Ravensberger, som nu förväntas vara en tydlig etta där till kommande säsong.

Därför valde den svenska målvakten från Sollefteå att gå in i den så kallade transfer portalen. Nu står det också klart att nästa klubb blir University of Minnesota. Där spelade Erik Påhlsson den gångna säsongen, men även han använda portalen för att byta till Ohio State inför nästa säsong.

I Minnesota väntas Melvin Strahl nu ta en större roll. Just nu är han deras enda målvakt på avtal över den kommande säsongen. Däremot finns det en annan svensk som är tänkt att spela där nästa år, nämligen backen Axel Löfgren. Båda svenskarna är födda 2005.

Strahl var förra året med i JVM-truppen och agerade då tredjemålvakt. Sedan tidigare har han representerat MoDo på juniornivå och även gjorde ett par J-landskamper. Columbus Blue Jackets draftade 21-åringen som spelare nummer 156 sommaren 2023.

