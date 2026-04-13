Tidigare JVM-målvakten på väg att byta klubb

Melvin Strahl tog steget till NCAA den här säsongen. Nu har målvakten äntrat transfer portalen – och uppges byta skola.

Minnesota uppges bli nästa destination för Melvin Strahl inom NCAA.

Efter att ha lämnat MoDo inför sitt sista juniorår gjorde Melvin Strahl succé i USHL. Efter att inte ha gjort en enda match i j-landslaget tog han sig hela vägen in i JVM-truppen. Där fick han agera som ”trea” och det blev ingen speltid i turneringen. Den fina säsongen gav honom ändå en flytt till Michigan State University.

Där var han den här säsongen en tydlig back up-målvakt till jättetalangen Trey Augustine. Det blev enbart två starter sedan den tvåfaldiga JVM-mästaren fick stå 34 av 37 matcher den här säsongen. Till hösten var tanken att svensken skulle ta över och få betydligt fler matcher. Men nu kommer rapporter från Nordamerika om att han har äntrat transfer portalen i NCAA. Något som antyder att han kommer att byta klubben. Bakgrunden till det är att Michigan uppges ha gjort klart med Joshua Ravensberger till nästa år.

Michigan State backup goaltender Melvin Strahl has entered the transfer portal.



Sources say Minnesota is his likely next home. Should be announced later today. — Nathaniel Bott (@Nathaniel_Bott) April 13, 2026

Melvin Strahl ser ut att byta skola i NCAA

Ravensberger draftades i första rundan av San José Sharks som nummer 30 sommaren 2025.

Nu spår många att han kommer att vara en tydlig etta för Michigan nästa år. Därmed väntas Melvin Strahl byta klubb för att få möjligheten att spela fler matcher. Den skola som nu pekas ut som nästa destination är Minnesota State University. Där spelar bland annat poängsprutan Alexander Zetterberg.

