Max Vilén skulle byta Malmö mot Växjö till den här säsongen.

I stället blir det en flytt till Nordamerika och QMJHL-klubben Saint John Sea Dogs för 19-åringen.

Max Vilén är klar för spel i QMJHL.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Max Vilén SHL-debuterade med Malmö under säsongen 2023/24, men SHL-chanserna uteblev för den juniorlandslagsmeriterade backen under fjolårssäsongen. Inför den här säsongen rapporterade Expressen att Vilén skulle lämna Malmö för spel i Växjö, men något spel i den småländska klubben blir det inte.

Via sin hemsida meddelar QMJHL-klubben Saint John Sea Dogs att den 19-årige backen skrivit på för klubben.

– Max är en stor, pålitlig tvåvägsback som bidrar med professionell och internationell erfarenhet till vårt lag. Vi känner att det stärker vår backsida, framförallt på vänstersidan, säger huvudtränaren och general managern Travis Vrickard.

Fyra svenskar i QMJHL denna säsong

Vilén draftades av Sea Dogs i sommarens importdraft i CHL som 128:e spelare totalt.

– Jag är väldigt taggad på att komma igång med laget och ser framemot att göra något speciellt av den här säsongen, säger Vilén.

Saint John Sea Dogs har spelat fyra matcher i QMJHL den här säsongen och vunnit två av dessa. Utöver Vilén återfinns även Carl-Otto Magnusson, Christian Furuvik och Torkel Jennersjö i QMJHL den här säsongen.