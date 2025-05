Guldhjälten lämnar – återvänder till Tjeckien: ”Perfekt matchning”

Martins Dzierkals har haft en framgångsrik tid med Skellefteå i SHL.

Efter ett semifinaluttåg och ett SM-guld står det dock nu klart att letten ansluter till Sparta Prag.

— Förtroendet och den tydliga visionen gjorde skillnaden för mig, säger Dzierkals till klubbens hemsida.

Martins Dzierkals lämnar Skellefteå och SHL efter två säsonger. Foto: Jens Carlsson/Bildbyrån.

Martin Dzierkals kom till Skellefteå inför säsongen 2023/2024 och kunde direkt ta ett SM-guld första året. Det blev däremot bara en ytterligare säsong med västerbottenlaget för lettiska forwarden. Dzierkals är nu klar för Sparta Prag och återvänder till tjeckiska ligan.



— Sparta är en klubb med en fantastisk historia och att spela i O2 Arena med en sådan atmosfär har alltid varit en upplevelse. Det verkade som en perfekt matchning för mig – både professionellt och personligt. Sparta har höga ambitioner och jag vill vara en del av ett lag som kämpar om titeln. Klubben gjorde det tydligt för mig att de var intresserade av mig och vilken roll de såg i mig. Det förtroendet och den tydliga visionen gjorde skillnaden för mig, säger Dzierkals till klubbens hemsida.



Dzierkals berättar att han har hört mycket positivt om Sparta och ser fram emot att bli en del av laget. Innan forwarden anslöt till Skellefteå spelade han två säsonger i tjeckiska ligan med Pilsen och České Budějovice. 28-åringen menar att han alltid såg fram emot matcherna mot Sparta då det brukade bli snabba och intensiva matcher.

SM-guldet: ”En enorm prestation för mig”

Lettiska landslagsspelaren har under sin karriär även spelat i Nordamerika i bland annat AHL och ECHL. Dessutom har forwarden varit med Jukurit i finska Liiga. Att spela för lettiska landslaget är något som Dzierkals alltid lägger stort värde på. Utöver ett Brons med Lettland under VM 2023 är han även väldigt stolt över sitt SM-guld.



— Den säsongen i Skellefteå var oförglömlig. Min roll var mer som en defensiv anfallare men när det behövdes bidrog jag även offensivt. Det rörde mig mycket – att spela i SHL, som är en av de bästa ligorna i Europa, var ett stort steg. Hockeyn där är snabb, organiserad och väldigt krävande. Att vinna titeln där är en enorm prestation för mig, säger Dzierkals.



Dzierkals förklarar att han kände att det var en stor ära att få uppleva ett SM-guld i Sverige. Nu vill han bära med sig den vinnarmentaliteten in i nästa kapitlet av karriären. Forwarden hade en mer defensiv roll i Skellefteå och producerade inte så många poäng. Det återstår att se vilken roll Dzierkals får i Sparta och ifall han återvänder till samma poängproduktion som han hade sist han var i tjeckiska ligan.