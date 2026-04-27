OS-målvakten återvänder till Sverige

Tidigare i år spelade Martina Fedel hemma-OS för Italien.

Nu är 23-åringen klar för en återkomst till Sverige och skriver på för SDE.

Martina Fedel återvänder till Sverige för spel i SDE igen. Foto: REUTERS/David W Cerny

2016 flyttade en ung tonåring vid namn Martin Fedel till Sverige för spel i SDE. Hon tillbringade fyra säsonger i SDE och vaktade bland annat kassen i två SDHL-matcher för klubben. Under tiden i Sverige spelade hon också med killar i Brinkens IF J18-lag.

2021 lämnade hon sedan och flyttade över till Kanada för att spela i collegeligan USports för University of Guelph. Det blev fem säsonger i Kanada men nu är Fedel tillbaka på blågul mark igen.

Martina Fedel återvänder nämligen till SDE Hockey och skriver på ett tvåårskontrakt med klubben i SDHL.

– SDE spelade en stor roll i min utveckling, och det betyder mycket att återvända till samma organisation där min resa egentligen började. Jag ser verkligen fram emot att komma tillbaka i SDE och spela i SDHL. Laget hade en stark säsong förra året, och jag är exalterad över att bygga vidare på den framgången tillsammans med en ny grupp. Personligen vill jag fortsätta utvecklas både som spelare och som person, bidra till laget på alla sätt jag kan och hjälpa till att pusha oss ännu längre den här säsongen, säger hon via klubbens hemsida.

OS-målvakten Martina Fedel är tillbaka i SDE

Martina Fedel har etablerat sig som en landslagsmålvakt för Italien under åren i Kanada. Tidigare i år var hon uttagen i Italiens trupp till OS i Milano. Där vaktade hon kassen i två matcher, bland annat mot Damkronorna, när Italien skrällde och tog sig vidare till kvartsfinal. Där förlorade sedan Italien mot de blivande Olympiska mästarna USA.

Nu är Martina Fedel tillbaka i Sverige och värvas till SDE som en av två målvakter. SDE har tidigare tappat Kassidy Sauvé till Frölunda och det är ännu oklart hur det blir med stjärnmålvakten Emma Söderberg vars kontrakt med klubben löper ut.

– Martina är en placeringssäker målvakt som läser spelet bra. Hon hade fem mycket bra säsonger i college och var en klippa i ett pånyttfött italienskt landslag senast i OS och VM. Vi är mycket glada att Martina är tillbaka i SDE-dressen, säger sportchefen Helene Åström.

Martina Fedels kontrakt med SDE gäller till och med 2028.

