Gjorde som ”Bäckis” – nu flyttar han vidare

Den ”finske Nicklas Bäckström”, Markus Nutivaara, gjorde comeback i Kärpät den här säsongen.

Nu lämnar han plötsligt – och den tidigare NHL-backen är i stället klar för tyska Köln.

Markus Nutivaara gjorde comeback, precis som Nicklas Bäckström, men nu byter han klubb. Foto: Bildbyrån (Montage)

Inför årets säsong valde Nicklas Bäckström att göra comeback i Brynäs efter att ha varit borta ett par år till följd av en höftoperation. Dagen efter att ”Bäckis” presenterades av Brynäs stod det också klart att finländaren Markus Nutivaara gjorde en nästan identisk resa.

Markus Nutivaara spelade i NHL och gjorde 275 matcher för Columbus Blue Jackets och Florida Panthers. Han skrev även på för San Jose Sharks men kom aldrig till spel för klubben. Nutivaara spelade ingenting alls mellan oktober 2021 och september 2025 och hade avslutat sin karriär, blott 27 år gammal, på grund av höftproblem. 2024 genomgick backen en avancerad operation för att operera in en höftprotes. Efter operationen kunde Nutivaara göra en sensationell comeback och han skrev på för Kärpät, där han hade spelat som ung innan flytten till NHL.

31-årige Nutivaara har, precis som Nicklas Bäckström, kunnat spela på som vanligt under årets säsong. Han har sedan varit en viktig spelare för Kärpät och noterats för 16 poäng på 35 Liiga-matcher, näst bäst av lagets backar.

Markus Nutivaara går från Kärpät till Köln

Nu kommer däremot det plötsliga beskedet att Nutivaara lämnar klubben som gav honom en chans att spela igen. Han lämnar Kärpät och flyttar i stället till Tyskland.

– Jag är glad att kunna göra det jag älskar igen. Nu har en ny möjlighet öppnats upp i Köln, och jag känner att den här flytten är rätt lösning för mig just nu, säger Markus Nutivaara på Kärpäts hemsida.

Markus Nutivaara har i stället skrivit på ett avtal med Kölner Haie för resten av årets säsong. Köln toppar just nu DEL-tabellen och drömmer om att bli tyska mästare för första gången sedan 2002.

– Med Markus stärker vi vårt försvar både i djup och kvalitet. Han kan användas i alla matchsituationer och har erfarenhet från högsta möjliga nivå, vilket gör honom till ett viktigt tillskott till vårt lag. Efter sin längre frånvaro har han redan visat den här säsongen att han är tillbaka i toppform. Han kommer snabbt att integreras i vårt lag, säger klubbens sportchef Matthias Baldys.

I Köln spelar flera tidigare SHL-spelare, däribland Juhani Tyrväinen, Frederik Storm, Patrick Russell, Dominik Bokk, Janne Juvonen, Oliwer Kaski och Tanner Kero.

Source: Markus Nutivaara @ Elite Prospects