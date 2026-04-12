Svenskbekanting på marknaden − jagas efter succén

Malte Setkov har gjort succé hemma i Danmark och fick spela OS i februari.

Nu lämnar han klubben Rødovre Mighty Bulls − och uppges ha intresse från flera olika håll.

OS-backen Malte Setkov har tidigare spelat för AIK och Malmö i Sverige. Foto: Bildbyrån

Som tonåring flyttade Malte Setkov till Sverige 2014 och anslöt till Malmö Redhawks organisation. Han spelade flera år i klubbens juniorverksamhet men kom även upp och tog en plats i klubbens A-lag. Det blev 54 SHL-matcher i Malmö för Setkov som även blev utlånad till Pantern, Kristianstad och AIK i HockeyAllsvenskan.

Efter sju år i Malmö valde Setkov sedan att lämna och skrev på för AIK permanent till säsongen 2021/22. Där stod han för 25 poäng på 51 matcher i HockeyAllsvenskan innan han lämnade och flyttade hem till Danmark.

Malte Setkov har sedan spelat fyra säsonger i danska ligan där han har varit en toppback. Han gjorde först två säsonger i Rungsted Seier Capital men 2024 flyttade han hem till moderklubben för spel i Rødovre Mighty Bulls. I fjol blev han sedan utlånad till Odense Bulldogs där han var med och blev dansk mästare. Han kom fyra i backarnas poängliga förra året med 38 poäng på 48 matcher. Under årets säsong har Setkov gjort hela 13 mål och 32 poäng på 44 matcher i Rødovre. Han vann därmed skytteligan för backar och kom även högt upp i poängligan.

Malte Setkov blir avtackad − kan lämna Danmark

Nu meddelar dock Rødovre Mighty Bulls att Malte Setkov lämnar klubben efter två framgångsrika säsonger.

”Min tid i Rødovre är nu slut. Jag kom hem till RMB för nästan två år sedan. Det har varit det bästa beslutet i min hockeykarriär, vilket också gör det till den svåraste delen att säga adjö. Att spela med tjuren på bröstet är något alldeles speciellt för mig, något jag aldrig tagit för givet. Därför vågar jag lova att det här inte blir sista gången jag drar tröjan över huvudet. Tack till alla i och runt RMB, tränare, fans och inte minst mina lagkamrater i omklädningsrummet, som har gjort de senaste två åren oförglömliga. Tack så mycket för nu”, säger Setkov i ett uttalnade på klubbens hemsida.

Enligt Rødovre Mighty Bulls har Malte Setkov intresse från flera europeiska toppligor till nästa säsong och han väntas ”ta nästa steg mot en större internationell utmaning” skriver klubben. Rødovre uppger också att NHL-scouter har varit på plats på lagets matcher under slutspelet för att kolla på Setkov.

Under årets säsong fick Malte Setkov även chansen att spela OS för Danmark. Han blev inkallad till truppen och stod sedan för 0+1 på fyra matcher. Det var Malte Setkovs första mästerskap på seniornivå för Danmark, han har tidigare spelat två JVM i början av sin karriär.

