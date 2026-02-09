Tidigare AIK-backen kallas in till OS

Den danska OS-truppen har drabbats av ett tungt avhopp när Jonas Røndbjerg inte längre kan vara en del av laget på grund av en skada. Danmark plockar istället in Malte Setkov för att förstärka truppen.

Malte Setkov plockas in i danska OS-truppen

Foto: Emma Wallskog / Bildbyrån

Vegas Golden Knights-spelaren Jonas Røndbjerg togs officiellt bort från den danska OS-truppen på grund av en skada. Forwarden har till mestadels spelat i AHL under den pågående säsongen, där han noterats för 23 poäng (12+11) på 36 matcher. Nu har danskarna hittat förstärkningen, nämligen backen Malte Setkov.

Setkov har tidigare spelat i Sverige i både SHL och HockeyAllsvenskan, där han senast tillhörde AIK men har även spelat för Malmö. Under den säsongen stod backen för 25 poäng (4+21) på 51 matcher. Han är ingen liten spelare eftersom han är över två meter, 203 centimeter för att vara exakt. Han draftades 2017 av Detroit Red Wings där han gick som nummer 100.

Backen har tidigare spelat med det danska landslaget men han har främst spelar mindre turneringar och träningsmatcher, nu väntar ett OS för honom.

Så spelar Danmark under OS

Historiskt sett blir mästerskapet Danmarks andra OS. För fyra år sedan lyckades de ta sig till en kvartsfinalplats, något de hoppas kunna bygga vidare på i år.

På torsdag drar Danmarks gruppspel igång i OS där de möter grannlandet Tyskland. Därefter väntar spel mot USA, sedan avslutas gruppspelet när danskarna möter Lettland.

