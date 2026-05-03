Allt pekar mot att Mats Sundin gör en sensationell comeback i Toronto Maple Leafs – den här gången i kostym. Enligt flera uppgifter väntas klubbikonen presenteras redan i morgon måndag.

Enligt uppgifter, som bekräftats av Sportsnet, planerar klubben att hålla en presskonferens under måndagen där Sundin väntas presenteras som en del av klubbens nya ledning. Tidpunkten är ännu inte helt spikad, men signalerna pekar tydligt mot att beskedet är nära förestående.

NHL-insidern Elliotte Friedman har tidigare rapporterat att Toronto vill anställa Sundin som vice president för hockeyverksamheten, samtidigt som John Chayka uppges bli ny general manager.

För Sundin, 55, skulle det bli hans första roll i en NHL-organisation sedan spelarkarriären avslutades. Svensken är en av de största profilerna i klubbens historia och invald i Hockey Hall of Fame. Under sina 13 säsonger i Toronto, mellan 1994 och 2008, noterades han för 981 matcher och toppar fortfarande klubbens statistik när det gäller poäng och matchavgörande mål.

Mats Sundin och John Chayka väntas leda Maple Leafs

För 36-årige Chayka skulle det här innebära en ny chans i NHL. Han blev historisk när han som 26-åring tog över Arizona Coyotes 2016 och därmed blev ligans yngste general manager genom tiderna. Efter fyra säsonger lämnade han klubben 2020 och stängdes därefter av av NHL under 2021 efter att ha sökt andra jobb utan tillstånd.

Nu, fem år senare, ser han ut att återvända – sida vid sida med Sundin.

Toronto kommer från en tung säsong där laget missade slutspel för första gången på ett decennium. I mars fick general managern Brad Treliving lämna sitt uppdrag efter att laget slutat bland de fem sämsta i ligan.

Dessutom råder viss osäkerhet kring klubbens draftkapital, då förstavalet i sommar kan tillfalla Boston Bruins beroende på utfallet – som en följd av trejden som tog backen Brandon Carlo till Toronto vid deadline 2025. Det avgörs i samband med NHL:s draftlotteri nästa vecka. Om Toronto inte får drafta bland de fem främsta kommer valet att tillfalla Bruins.

Trots det finns det visst hopp. Klubben har flera nyckelspelare under kontrakt och förväntas ha över 22 miljoner dollar i lönetaksutrymme inför nästa säsong. Samtidigt återstår två år på kontraktet för lagkaptenen Auston Matthews – vilket ökar pressen att agera snabbt.