Brynäsprodukten klar för ny klubb

Albin Udd lämnar Almtuna efter en säsong.

21-åringen flyttar till Dalarna och är klar för spel i Mora.

Albin Udd flyttar vidare efter säsongen i Almtuna och är klar för Mora.

Sedan han lämnade Brynäs 2024 har Albin Udd spelat för Nybro Vikings och Almtuna IS.

Nu är 21-åringen klar för en ny klubb i HockeyAllsvenskan.

Under söndagen presenteras Albin Udd av Mora, där han har skrivit ett tvåårskontrakt som gäller till 2028.

– I Albin får vi en skridskostark tvåvägsback som framför allt kommer att bidra defensivt. Han är positionssäker och skicklig i passningsspelet, vilket gör att han passar väl in i Mora IK inför kommande säsong, säger tränaren Oscar Dahlgren.

Albin Udd har Brynäs IF som moderklubb och spelade i klubben som junior. Efter att Brynäs åkte ut ur SHL och spelade i HockeyAllsvenskan säsongen 2023/24 fick Udd kliva upp och spela 15 matcher med A-laget. Han flyttade sedan till Nybro Vikings där han gjorde elva poäng på 49 matcher. Den gångna säsongen noterades han för nio poäng på 51 matcher i Almtuna men sköt sedan även ett mål på två matcher i slutspelet.

Under den senaste säsongen blev Albin Udd också inlånad av Brynäs och fick göra SHL-debut i en 5-0-seger mot Färjestad i början av februari. Totalt under sin karriär har Udd spelat 114 matcher i HockeyAllsvenskan. Mora blir alltså redan hans fjärde allsvenska klubb. Efter värvningen har Mora nu sju backar, och totalt 18 spelare, på kontrakt inför den kommande säsongen

