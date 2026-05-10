Efter återkomsten till Göteborg och moderklubben för två år sedan lämnar nu Linus Weissbach Frölunda. Det meddelar klubben på sin webbsida.

Linus Weissbach blir inte kvar i Frölunda.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

När Linus Weissbach återvände till Frölunda våren 2024 var det efter åtta år i Nordamerika, där han både hunnit spela junior-, college- och AHL-hockey. Forwarden, som tagit vägen genom Frölundas ungdomsverksamhet och akademi hela vägen upp till A-laget, kom då hem till klubben där hockeyresan en gång började.

Nu står det dock klart att parterna går skilda vägar. Efter en skadefylld säsong, där det blev 33 matcher, meddelar Frölunda att Weissbach inte erbjuds en förlängning.

– Linus är en bra kille och hockeyspelare, men vi har valt att gå en annan väg, vi vill bygga vår offensiv annorlunda. Ett tufft beslut eftersom Linus är en egen kille, säger sportchefen Fredrik Sjöström i ett pressmeddelande.

Linus Weissbach lämnar Frölunda

Weissbach lämnade Frölundas juniorverksamhet sommaren 2016 för spel i USHL. Han spelade därefter fyra säsonger på University of Wisconsin i NCAA följt av tre säsonger med Buffalo Sabres farmarlag Rochester Americans innan flytten tillbaka till Sverige och Göteborg.

Under sina två senaste säsonger i Frölunda noterades den 28-årige forwarden för totalt 80 grundseriematcher med 17 mål och totalt 49 poäng som följd.

Var Linus Weissbach fortsätter karriären är ännu inte offentliggjort.

Source: Linus Weissbach @ Elite Prospects