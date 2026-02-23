Allsvenska floppen byter klubb igen

Linus Nyman fick det inte att stämma i Hockeyallsvenskan och bröt med Oskarshamn. Nu står det klart att han lämnar Ässät – för att slutföra säsongen i KalPa.

Linus Nyman inför ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Modo den 26 september 2025 i Oskarshamn.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Oskarshamn gjorde inför säsongen klart med Linus Nyman. Forwarden kom då från ett par starka säsonger i Liiga och tanken var att han skulle vara en spetsspelare i Hockeyallsvenskan. Så blev det däremot inte utan i mitten av november valde parterna att gå skilda vägar. Det efter 14 matcher och fyra poäng i Hockeyallsvenskan.

Det blev då en något oväntad flytt till dåvarande tabellettan i Liiga, Ässät. Där har forwarden gjort 15 matcher och fyra assist. 26-åringen värvades in för att täcka upp för skador. När spelarna nu har kommit tillbaka har speltiden minskat. Det blev då istället klart med ett korttidslån till KalPa där han stått för tre assist på fem matcher.

Nu står det också klart att lånet förlängs säsongen ut.

Det blir därmed inget mer spel i Ässät för den här gången för Linus Nyman. KalPa ligger sjua i Liiga och har faktiskt gått om Ässät som nu ligger åtta efter en tuff formkurva under vintern.

Kontraktet med Ässät är skrivet över den här säsongen med en option på nästa. Det återstår därmed att se om det blir någon fortsättning i klubben efter lånet.

Source: Linus Nyman @ Elite Prospects