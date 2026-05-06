Allsvenska stjärnan lämnar – klar för ny klubb
Liam Hawel var under säsongen en av Hockeyallsvenskans bästa spelare. Nu är kanadensaren klar för en flytt till Finland.
Kalmar tappar Liam Hawel inför nästa säsong. Efter 45 poäng på 51 matcher i vinter är 27-åringen nu klar för Pelicans i Finland. Forwarden har gjort två raka säsonger i Hockeyallsvenskan där han först spelade för Oskarshamn innan han sedan värvades till Kalmar.
Där han under den gångna säsongen den sjätte bästa poängplockaren i Hockeyallsvenskan.
Inför nästa säsong blir det nu en flytt utomlands. Nästa säsong kommer forwarden att spela för Pelicans i Finland. Där spelar bland annat Christoffer Forsberg och Lukas Zetterberg, som båda har kontrakt över den kommande säsongen.
Laget slutade i år på en elfte plats i tabellen och har under de senaste två säsongerna huserat i botten av tabellen.
Innan tiden i Sverige spelade Liam Hawel i den kanadensiska collegeligan USports. Där vann han även priset som ligans MVP under en säsong. Sedan tidigare har han även spelat i OHL och var bland annat med i U18-VM för Kanada 2017.
Source: HOCKEYALLSVENSKAN Scoring Leaders @ Elite Prospects
