Liam Hawel var under säsongen en av Hockeyallsvenskans bästa spelare. Nu är kanadensaren klar för en flytt till Finland.

Liam Hawel under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Oskarshamn och Kalmar den 21 november 2025 i Oskarshamn.

Kalmar tappar Liam Hawel inför nästa säsong. Efter 45 poäng på 51 matcher i vinter är 27-åringen nu klar för Pelicans i Finland. Forwarden har gjort två raka säsonger i Hockeyallsvenskan där han först spelade för Oskarshamn innan han sedan värvades till Kalmar.

Där han under den gångna säsongen den sjätte bästa poängplockaren i Hockeyallsvenskan.

Inför nästa säsong blir det nu en flytt utomlands. Nästa säsong kommer forwarden att spela för Pelicans i Finland. Där spelar bland annat Christoffer Forsberg och Lukas Zetterberg, som båda har kontrakt över den kommande säsongen.

Laget slutade i år på en elfte plats i tabellen och har under de senaste två säsongerna huserat i botten av tabellen.

Innan tiden i Sverige spelade Liam Hawel i den kanadensiska collegeligan USports. Där vann han även priset som ligans MVP under en säsong. Sedan tidigare har han även spelat i OHL och var bland annat med i U18-VM för Kanada 2017.

