Klim Kostin lämnar NHL efter över 200 matcher i världens bästa hockeyliga.

Forwarden flyttar i stället hem till KHL för spel i Avangard Omsk.

Klim Kostin flyttar hem till Ryssland efter flera år i NHL. Foto: Neville E. Guard-USA TODAY Sports

I NHL-draften 2017 valdes Klim Kostin med det 31:a och sista valet i första rundan av St. Louis Blues. Den storväxte forwarden åkte sedan över till Nordamerika direkt och spelade i AHL under ett flertal säsonger. Han var även en toppspelare för Ryssland vid JVM både 2018 och 2019.

Säsongen 2021/22 blev Kostin ordinarie i NHL med Blues men efter säsongen trejdades forwarden till Edmonton Oilers och sedan dess har Kostin hoppat runt en del. Han stod för sin bästa NHL-säsong i karriären när han spelade i Edmonton. Det blev elva mål och 21 poäng på 57 matcher för Kostin i Oilers och där var han en uppskattad spelare. Men Oilers hade inte råd att behålla Kostin utan han skickades till Detroit Red Wings 2023 där han skrev på ett tvåårskontrakt.

I Detroit gick det däremot tyngre för forwarden och han trejdades till San Jose Sharks mitt under säsongen. Klim Kostin spelade i Sharks fram till förra säsongen och har sedan varit klubblös. Han har varit öppen med sin önskan om att få återvända till Edmonton Oilers, där han trivdes som bäst, men nu står det klart att det inte blir något mer NHL-spel för forwarden.

Klim Kostin återvänder till KHL

Klim Kostin är nämligen klar för Avangard Omsk i KHL. Där har han skrivit på ett kontrakt för resten av årets säsong. Kostin spelade senast i KHL säsongen 2020/21, på lån från St. Louis Blues, och han var då med och blev Gagarin Cup-mästare med Avangard Omsk.

Totalt kom Kostin att spela 202 NHL-matcher, i grundserien och slutspelet, och han producerade 58 poäng.

