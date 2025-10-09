Kevin Labanc lämnar NHL efter 512 matcher i världens bästa hockeyliga.

Den 29-årige amerikanen är i stället klar för KHL-klubben Shanghai Dragons.

Kevin Labanc, här i San Jose Sharks, är nästa nordamerikan att välja spel i KHL. Foto: Chris O’Meara/AP Photo/Alamy

Nuförtiden är det knappt några europeiska spelare som väljer att spela i KHL till följd av Rysslands invasion av Ukraina 2022. Men nordamerikanska spelare fortsätter att strömma in i den kontroversiella hockeyligan. Totalt är det 96 spelare från Kanada och USA som spelar i KHL säsongen 2025/26 och flera av dem har ett förflutet i NHL och några har även spelat i svenska SHL tidigare i sina karriärer.

Nu har ytterligare en NHL-rutinerad spelare valt att flytta till den ryskägda ligan. Amerikanen Kevin Labanc är senaste spelaren i raden från Nordamerika att skriva på för en KHL-klubb. Han har nämligen presenterats av den kinesiska klubben Shanghai Dragons (som tidigare hette Kunlun Red Star). Där blir han lagkamrat med den förre NHL-centern Ryan Spooner samt tre Sverigebekantingar. I klubben finns nämligen de tidigare SHL-spelarna Jérémy Groleau, Borna Rendulic och Austin Wagner.

Har spelat över 500 NHL-matcher

Kevin Labanc draftades av San Jose Sharks i NHL-draftens sjätte runda 2014. Han hade sedan flera framgångsrika säsonger i Barrie Colts och vann bland annat OHL:s poängliga säsongen 2015/16 vilket ledde till att han skrev på sitt första NHL-avtal med Sharks. Han jobbade sig sedan snabbt upp till att bli ordinarie i NHL och Labanc blev sedan även en framträdande spelare i Sharks. Hans bästa säsong var säsongen 2018/19 då Labanc var en av lagets bättre spelare med 56 poäng på 82 matcher och han gjorde även nio poäng på 20 slutspelsmatcher innan San Jose Sharks åkte ut i konferensfinal mot St. Louis Blues.

Labanc var en stabil spelare för San Jose Sharks under flera års tid men hade en tung säsong 2023/24. Det ledde till att han lämnade Sharks och skrev i stället på för Columbus Blue Jackets som free agent. I fjol blev det däremot endast 34 matcher för Labanc i Columbus och han fick inget nytt NHL-kontrakt vilket nu leder till att han söker sig till KHL. Kevin Labanc spelade totalt 512 NHL-matcher och noterades för 237 poäng för San Jose Sharks och Columbus Blue Jackets. 2021 var han med och vann VM-brons med USA.

