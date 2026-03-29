Tidigare SHL-duon tackas av − blir klubblösa

Jussi Olkinuora och Lance Bouma får leta efter nya klubbadresser.

SHL-bekantingarna lämnar Dresdner Eislöwen sedan laget åkt ut ur högstaligan DEL.

Dresdner Eislöwen gick upp till högstaligan DEL för ett år sedan och var nykomlingar inför 2025/26. Säsongen har däremot varit mycket tung för Dresden-klubben som har varit avhängda stora delar av säsongen. De lyckades endast vinna åtta av 52 matcher och plockade blott 26 poäng vilket gjorde att de kom sist med hela 27 poängs marginal upp till Löwen Frankfurt som kom näst sist.

Det innebär att sejouren i DEL bara blir ettårig och Dresdner Eislöwen åker raka vägen tillbaka ner i andradivisionen igen.

Sedan säsongens slut har det redan blivit klart att svenske Emil Johansson lämnar klubben, men fortsätter i Tyskland. Han har nämligen skrivit på för DEL-klubben Iserlohn Roosters till nästa säsong, där han återförenas med tränaren Stefan Nyman.

Jussi Olkinuora och Lance Bouma tillgängliga på marknaden

Nu står det också klart att ett stort antal ytterligare spelare kommer att lämna Dresden efter nedflyttningen. Två av dem har också ett förflutet i SHL. Jussi Olkinuora och Lance Bouma är två av totalt elva spelare som blir avtackade av Dresdner Eislöwen. De blir nu tillgängliga på marknaden och fria att söka efter andra klubbadresser till nästa säsong.

Jussi Olkinuora gjorde stor succé under säsongen 2021/22 då han vann både OS-guld och VM-guld med Finland. Vid VM 2022 prisades Olkinuora både som mästerskapets bästa målvakt samt MVP. Han fick då ett NHL-kontrakt med Detroit Red Wings men spelade sedan bara i AHL. Han lämnade sedan Nordamerika och valde då spel i Brynäs. Där hade Olkinuora dock svårt att rädda Gävle-lagets säsong på egen hand utan trots han spel i målet åkte Brynäs ut ur SHL 2023. Olkinuora lämnade sedan Sverige och har därefter spelat i Finland, Schweiz och Tyskland de senaste åren. Nu är framtiden osäker för 35-åringen.

Lance Bouma spelade 357 NHL-matcher i ett tidigare skede i sin karriär. 2020 flyttade han sedan till Sverige och skrev på för Oskarshamn i SHL. Efter en säsong i Småland flyttade Bouma sedan till Malmö Redhawks. Kanadensaren kom att spela två säsonger i Malmö innan han lämnade och sedan spelade två säsonger i Linköping. Efter tiden i LHC valde Bouma att lämna Sverige för ett år sedan då han flyttade till tyska Dresden. Det blev 207 SHL-matcher för forwarden och 36-åringen har nu en oviss framtid igen.

