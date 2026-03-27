Tidigare SHL-backens val – återförenas med tränaren

Emil Johansson väljer att fortsätta sitt äventyr i Tyskland. Den tidigare SHL-backen skriver på för Stefan Nymans Iserlohn Roosters.

Emil Johansson skriver på för DEL-laget Iserlohn Roosters.

När Emil Johansson lämnade HV71 2021 föll valet först på finska Sport, men sedan dess har utlandsäventyret bara fortsatt. Nu när backen samlat på sig erfarenhet av fyra säsongers spel i DEL, väljer han att skriva på för ännu ett lag i Tyskland – till nästa säsong.

29-åringen, som blev tysk mästare med EHC München 2023, går från Dresdner Eislöwen till Iserlohn Roosters.

– Emil är en allroundspelare som arbetar pålitligt i försvaret och även har offensiv potential. Han känner till ligan och har upplevt en mängd olika situationer i sin karriär, så han kommer att göra oss bättre på många sätt, säger sportchefen Franz-David Fritzmeier i pressmeddelandet.

Återförenas med Stefan Nyman: ”Passar perfekt”

Avtalet är skrivet över 2026/27 – och innebär samtidigt att Johansson återförenas med Stefan Nyman.

Den nu 53-årige tränaren jobbade tidigare intill Robert Ohlsson i Djurgården, och hade då, 2016/27, Emil Johansson som en av sina spelare. Därefter har Nyman jobbat vidare som assisterande tränare i SHL, innan han 2025/26 klev in i Iserlohn Roosters med Tony Zabel bredvid.

– Att spela i Iserlohn är imponerande för alla spelare, och jag ser fram emot atmosfären. Jag tycker att sättet som Iserlohn spelar passar mig perfekt. Jag ser också verkligen fram emot att arbeta med Stefan igen, säger den tidigare DIF-backen.

Utöver det där året, och vändan till AHL, har Johansson framförallt representerat HV71 hemma i Sverige.

