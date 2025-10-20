Ännu en målvakt försvinner från marknaden. Brynäs tidigare inhoppare, Jussi Olkinuora, skriver på för tyska ligajumbon Dresdner Eislöwen.

– Det är just det som motiverar mig, säger han om att flytta till ett bottenlag.

Jussi Olkinuora och Janne Juvonen i SHL. Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare under måndagen skrev Hockeynews att förre Leksandsmålvakten Janne Juvonen var på väg att hitta en ny klubb. Detta trots att han diskuterats hos flera SHL-klubbar. Kort därefter presenterades 31-åringen i tyska Kölner Haie.



Nu försvinner ytterligare ett målvaktsnamn, med erfarenhet från SHL, från marknaden. Även denna gång är spelaren från Finland, och precis som för Juvonen blir det avtal i Tyskland.



Det nya samarbetet mellan Jussi Olkinuora och ligajumbon Dresdner Eislöwen presenteras under måndagskvällen.



– Jag ser verkligen fram emot den nya utmaningen i Dresden. Jag är medveten om att laget för närvarande ligger längst ner i tabellen, men det är just det som motiverar mig. Jag vill bidra till att förbättra situationen och göra min del för att hjälpa Eislöwen att komma tillbaka på rätt spår. Diskussionerna med ledningen var mycket övertygande, och jag är redo att ge allt för laget, säger han själv i lagets sajt.

Får en svensk huvudtränare

Jussi Olkinuora, som gjorde nio matcher i Brynäs 2022/23, spenderade förra säsongen i Löwen Frankfurt. I och med slutet på tiden där har han inte spelat en match sedan 30 januari.



I september nämndes den 34-årige OS-guldmedaljören som möjlig ersättare till svenske Niklas Rubin i Kärpät, men någon flytt till Kimmo Kapanens lag blev det inte. Nu får han istället svensken Niklas Sundblad som huvudtränare.



– Vi sa från början att vi skulle hålla en målvaktsplats öppen för att vara förberedda på alla eventualiteter under hela säsongen. Nu har vi hittat det vi sökte i Jussi Olkinuora, en målvakt som har erfarenhet av högsta internationella nivå. Med sitt lugn, sin professionalism och sin närvaro kommer han att ge vårt lag stabilitet och avancera hela målvaktsteamet, säger sportchefen Matthias Roos.



Läs mer om Niklas Sundblad och Dresden-lagets historiska bragd 2024/25 HÄR.

Source: Jussi Olkinuora @ Elite Prospects