Efter en svag start i Dresdner Eislöwen får Julius Hudacek sparken av klubben.

Den tidigare SHL-stjärnan är i stället klar för konkurrenten Fischtown Pinguins.

Julius Hudacek tvingas till ett klubbyte i Tyskland. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Efter några krokiga år i hockeykarriären har Julius Hudacek blivit hemmastadd i Tyskland de senaste säsongerna. 37-åringen har valt att förlänga karriären och spelade först för Löwen Frankfurt i DEL innan han bytte till Kölner Haie förra året.

Hudacek hade över 91 i räddningsprocent i båda klubbarna och till årets säsong flyttade han till Dresdner Eislöwen som är nykomlingar i den tyska högstaligan DEL.

Där har Julius Hudacek däremot fått en mardrömsstart på säsongen. Han har förlorat åtta av nio matcher och har klena 86,9 i räddningsprocent och snittar nästan fem insläppta mål per match. Efter Hudaceks svaga spel valde Dresden att värva den tidigare Brynäs-målvakten Jussi Olkinuora och sedan dess har Hudacek inte fått spela för klubben.

Ersätter tidigare MoDo-hjälten

Under torsdagen stod det sedan klart att Julius Hudacek får sparken av Dresdner Eislöwen till följd av sin mardrömsstart i klubben. Men Hudacek behöver inte leta länge efter en ny klubbadress.

Nu har den 37-årige slovaken nämligen presenterats av DEL-konkurrenten Fischtown Pinguins. Där kommer Hudacek att ersätta MoDos förre kvalhjälte Kristers Gudlevskis, som har prisats som den bästa målvakten i DEL två år i rad, eftersom Gudlevskis är långtidsskadad.

– Efter att vi fått besked om hur länge “Guddy” blir borta har vi övervägt våra alternativ. I nära samråd med tränarstaben har vi tagit fram en tydlig profil – och Julius passar perfekt in på den. Han kan bidra direkt, eftersom han redan är i matchform och känner till ligan väl, säger sportchefen Sebastian Furchner och fortsätter:

– Hans närvaro, lugn och ledaregenskaper kommer att bli viktiga för oss under resten av säsongen. Dessutom har Julius den värdefulla erfarenheten från de senaste två säsongerna, där han kommit in i lag mitt under pågående spel – han vet vad som krävs och hanterar den situationen på ett professionellt sätt.

Julius Hudacek utsågs till SHL:s MVP 2015

Tidigare i sin karriär har Julius Hudacek spelat fyra säsonger i SHL, en med Frölunda och tre med Örebro där han blev en stor publikfavorit. Han har även gjort en säsong i HockeyAllsvenksan med Södertälje. Under säsongen 2014/15 storspelade Hudacek för Örebro och hade 93 i räddningsprocent samt 1,91 GAA på 44 matcher. Han prisades sedan som både SHL:s bästa målvakt samt utsågs till ligans MVP.

Hudacek spelade totalt 175 matcher i SHL och under sin karriär har målvakten också gjort 237 matcher i KHL samt spelat sju VM-turneringar för Slovakien, senast 2021.

Source: Julius Hudacek @ Elite Prospects