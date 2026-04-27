Tidigare Luleåstjärnan bryter sitt kontrakt − klar för ny klubb

Julius Honka är klar för sin femte klubb på fyra säsonger i Schweiz.

Han bryter sitt kontrakt med Rapperswil och skriver i stället på för HC Ajoie.

Julius Honka flyttar på sig ännu en gång.

2021 hämtade Luleå in en stjärnback i form av NHL-meriterade Julius Honka. Finländaren klev direkt och in och blev en toppspelare i SHL för norrbottningarna. Under sin första säsong stod han för tio mål och 21 poäng på 46 matcher i grundserien och vann backarnas skytteliga i SHL. I slutspelet stod Honka sedan för 4+4 på 17 matcher när Luleå gick till final men förlorade mot Färjestad.

Under sin andra säsong i Luleå sköt Julius Honka tolv mål och 27 poäng på 46 matcher men lämnade sedan efter säsongen. Han flyttade då ner till Schweiz och där spelar backen än i dag.

Julius Honka har däremot haft ett par struliga år i Schweiz med flera klubbyten. Under sin första säsong spelade han för SC Bern men blev utlånad till Genève-Servette under säsongen. Till säsongen 2024/25 flyttade Honka sedan till HC Davos där han gjorde 24 poäng på 46 matcher, hans bästa notering i National League. Förra året bytte Honka klubb igen och skrev på ett tvåårskontrakt med Rapperswil-Jona Lakers.

Julius Honka får spela med sin bror Anttoni Honka i Ajoie

Under säsongen i Rapperswil har Honka gjort 19 poäng på 36 matcher. Nu står det däremot klart att han inte kommer att fullfölja kontraktet med klubben. Under måndagen har Rapperswil meddelat att avtalet bryts och parterna går skilda vägar.

Julius Honka är i stället klar för sin femte klubb i Schweiz på fyra säsonger. Han presenteras nämligen av bottenlag HC Ajoie på ett kontrakt över den kommande säsongen. Där kommer 30-åringen att få spela med sin yngre bror Anttoni Honka som gjorde succé med 36 poäng på 51 matcher, vilket var tredje bäst av alla backar i ligan. Nästa säsong kommer bröderna att spela tillsammans för första gången sedan säsongen 2019/20 då de spelade ihop i finska JYP.

Tidigare i sin karriär har Julius Honka spelat två VM-turneringar för Finland och även gjort 87 NHL-matcher med Dallas Stars.

