Mästar-centern följer brorsan till Europa

För ett drygt år sedan valde Nolan Stevens att flytta till Sverige.

Nu står det klart att den två år äldre brorsan, John Stevens, även ska spela i Europa.

Nolan och John Stevens. Foto: Bildbyrån/Jonathan Näckstrand och Randy Litzinger/Icon Sportswire.

”Europa har alltid lockat mig och jag snackade med min agent och ganska snabbt kom Södertälje upp, en klubb med mycket historia. Jag mötte ledningen och hade ett bra möte och jag slogs av hur ambitiöst laget är och hur mycket de ville vinna där”



Så lät det under förra sommaren efter att Nolan Stevens valt att lämna AHL och Nordamerika för att flytta till Sverige. En succésäsong i Hockeyallsvenskan, med hela 61 poäng (24+37), senare förbereder han sig för sin första säsong i SHL, med Leksand,



Nu väljer även den två år äldre brorsan, John Stevens, att flytta till Europa. Under torsdagen presenterades han nämligen av finska Kiekko-Espoo.



– Jag spelade med Peter Quenneville som juniorer (i Dubuque Fighting Saints) och vi har haft regelbunden kontakt sedan dess. Vi har pratat lite om den finska ligan och spelstilen här. Jag har också spelat med finländare i olika lag under min karriär, så jag har en relativt god förståelse för finsk hockey, säger John Stevens på lagets sajt.



Kontraktet med Kiekko-Espoo är till en början skrivet över ett år.



Sedan tidigare har John Stevens erfarenhet av nio AHL-säsonger med totalt 389 grundseriematcher. Den nu 31-årige centern valdes aldrig i NHL-draften och har inte heller fått chansen i ligan. Senast kommer han från en säsong som assisterande kapten i Abbotsford Canucks, som slutade med en Calder Cup-titel.

