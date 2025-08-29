Joachim Nermark är klubblös inför den nya säsongen.

Då håller Tingsryd fortsatt dörren öppen för trotjänaren.

– Det ska stämma överens från båda håll innan man gasar fullt ut, säger tränare Adam Bengtsson till Smålandsposten.

Kommer Joachim Nermark att spela i Tingsryd även nästa säsong? Foto: Johan Axelsson/Bildbyrån

2018 flyttade Joachim Nermark till Tingsryd och sedan dess har han blivit kvar i byn. Han har spelat 325 matcher för klubben i HockeyAllsvenskan men efter degraderingen till HockeyEttan i våras har framtiden varit osäker för centern.

Men nu kan en lösning vara när. 32-åringen tränar nämligen med Tingsryd och det återstår att se om det också mynnar ut i ett kontrakt.

– Han kör på, men det ska stämma överens från båda håll innan man gasar fullt ut. Det är nåt som fått växa fram för Jocke också. Han har precis fått sitt andra barn och de bitarna har spelat in, säger TAIF-tränaren Adam Bengtsson till Smålandsposten.

Tingsryd vill behålla Joachim Nermark

Tingsryd är då tydliga med att de hoppas få behålla Nermark över hela säsongen i HockeyEttan.

– Ja, absolut. Det är vår ambition. Förmodligen Jockes också, men man ska inte ropa hej än. Vi tar det som det kommer. Det blir klart när det blir klart och förhoppningsvis förr än senare, säger Adam Bengtsson.

Joachim Nermark spelade i Linköping som junior och kom sedan upp och gjorde två SHL-säsonger med LHC. Därefter har han nästan exklusivt spelat i HockeyAllsvenskan, förutom två säsonger i Norge. Totalt har Nermark spelat 437 allsvenska matcher för Borås, Rögle, Asplöven, Vita Hästen och Tingsryd. Den tidigare juniorlandslagsmannen spelade 16 Divison 1-matcher för Sunne som 15-åring men har sedan dess inte spelat i tredjedivisionen. Om han väljer spel i Tingsryd vore det alltså hans första möjlighet till spel i HockeyEttan som senior.

