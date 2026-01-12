Svensken långtidsskadad – kontraktet bryts

Jesper Kandergård har åkt på en skada – och nu väljer Lillehammer att bryta kontraktet med svensken.

Jesper Kandergård jublar efter 2-0 under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Nybro och Östersund den 29 september 2023 i Nybro.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

Efter en sejour i Frankrike förra säsongen valde Jesper Kandergård att skriva på för Lillehammer i början på december. Det blev däremot bara sju matcher i klubben innan olyckan var framme. Svensken skadade sig i torsdagens förlust mot Nidaros, och blir borta en längre tid.

Nu har också den norska klubben valt att bryta kontraktet med svensken.

Via sin Instagram meddelar Lillehammer att man går skilda vägar med 24-åringen. Enligt klubben är det ett enigt beslut som har fattats. Kontraktet mellan dem båda sträckte sig över resten av säsongen.

Jesper Kandergård har tidigare spelat för Nybro i Hockeyallsvenskan. Han kom fram i Leksand och gjorde där 108 SHL-matcher innan det blev spel i Hockeyallsvenskan. Nu väntar alltså en längre skadefrånvaro innan det blir aktuellt med spel igen. Det återstår då att se var det blir någonstans.

Source: Jesper Kandergård @ Elite Prospects