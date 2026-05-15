Måns Goos lån till Karlskoga under förra säsongen blev lyckat. Nu skickar Färjestad iväg JVM-löftet på nytt.

– När vi fick en möjlighet att släppa honom dit så kändes det självklart, säger Rickard Wallin.

Måns Goos lånas ut av Färjestad – till Karlskoga.

Som underårig tredjemålvakt var Måns Goos med och säkrade JVM-guldet i Minnesota. En av flera höjdpunkter för 19-åringen under säsongen där SHL-debut, samt lån till Hockeyallsvenskan även ingår. Nu har Färjestad gjort klart med ett säsongslån till 2026/27.

Den Västerås-fostrade burväktaren kommer att återvända till BIK Karlskoga för att bygga på sig seniorerfarenhet.

– Måns har tagit fina steg hos oss i juniorlaget och vi känner att han är redo för att spela seniorhockey och vi har tittat på möjligheten och få ut honom i Allsvenskan, vilket han testade på redan under den gångna säsongen. Han har spelat och vunnit matcher i Karlskoga, och när vi fick en möjlighet att släppa honom dit så kändes det självklart. Vi har enats om ett säsongslån för Måns där han kommer ansluta till BIK fullt ut från augusti och spela hela nästa säsong där, säger FBK:s sportchef Rickard Wallin på lagets sajt.

Wallin: ”Blir en viktig säsong för Goos”

Bofors-klubben kommer från en rörig säsong där sex olika målvakter fick speltid, och ytterligare fyra var uppskrivna. Allt på grund av frånvaro. Nu sitter man dock endast med Olof Lindbom på avtal till 2026/27, vilket skulle kunna öppna för en större roll för Goos.

Den 196 centimeter långa målvakten valdes av Dallas Stars i femte rundan av NHL-draften 2025. Han var sedan en av U20-seriens främsta målvakter i Färjestad, innan sina äventyr i andra tröjor. Även till nästa år kommer löftet att kunna spela Junior-VM. Då möjligen som tvåa bakom Love Härenstam, om den sistnämnde kommer loss.

Färjestad har både Emil Larmi och Melker Thelin på kontrakt över kommande säsong. Därefter går dock båda överenskommelser ut. Något som skulle kunna öppna en dörr för Goos till 2027/28.

– Att komma till Karlskoga och jobba i en bra miljö där och bygga på sin erfarenhetsbank och sin erfarenhet och spela i en bra och tuff liga. Innan dess kommer han att köra försäsongen med vårt a-lag fullt ut. Han har steg kvar att ta i fysen där så det blir en viktig sommar och en viktig säsong för honom. Han är ju fortfarande junior även kommande säsong så jag tror säkert att det finns en målsättning och en förhoppning om att han ska kunna utmana om en JVM-plats i nätet nästa år, säger Rikard Wallin.

