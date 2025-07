Förra hösten lämnade Jakub Zboril NHL och skrev ett femårskontrakt med Dynamo Pardubice hemma i Tjeckien.

Men nu meddelar klubben att de går skilda vägar med backen – med fyra år kvar på avtalet.

Jakub Zboril lämnar Dynamo Pardubice, bara månader efter att ha skrivit ett femårskontrakt med klubben.

FOTO: Jonathan Tenca/CSM/Alamy

Inför den förra NHL-säsongen gjorde Jakub Zboril ett sista försök att slå sig in och ta en plats i världens bästa hockeyliga. Han skrev på ett tryout-kontrakt med New Jersey Devils och hoppades att det skulle leda till en ny chans i NHL. Men Zboril släpptes sedan av NHL-klubben, vilket gjorde att det blev en dragkamp om backens underskrift här i Europa. Zboril erbjöds då ut till SHL-klubbar, utan att någon nappade. I stället vände han hem till Tjeckien.

28-åringen såg då ut att vara klar för en flytt hem till moderklubben Kometa Brno, där hans storebror Adam Zboril spelar. Jakub Zboril syntes till och med på bilder när spelarna i Kometa Brno fick se platsen där klubbens nya arena ska byggas. Men det blev ingen hemflytt för backen som i stället valde att skriva på för Dynamo Pardubice där han fick ett femårskontrakt.

Efter att ha skrivit på för Pardubice fick Zboril en stor roll i laget men fick inte utdelning i sitt spel. Det blev totalt 14 poäng på 30 matcher under grundserien samt 0+5 på 16 matcher i slutspelet där Dynamo Pardubice förlorade mot just Kometa Brno som Zboril hade nobbat. Under säsongen fick backen även spela för Tjeckien då han blev uttagen till Beijer Hockey Games – och bland annat gjorde mål i Tjeckiens 4-1-seger mot Tre Kronor i Avicii Arena.

Jakub Zboril tvingas bort av Dynamo Pardubice

Nu står det dock klart att Jakub Zboril hamnar på marknaden igen. Dynamo Pardubice meddelar nämligen att de går skilda vägar med 28-åringen och bryter hans kontrakt – med fyra återstående år på avtalet. Detta eftersom att de anser att Zboril inte motsvarade de höga förväntningarna som fanns på honom när han värvades till klubben i oktober förra året.

− Vi tackar Jakub för hans tid i Dynamo och för allt arbete han har gjort här. Vi önskar honom all lycka i framtiden, säger sportchefen Petr Sýkora i ett uttalande.

🔚 V Dynamu nebude pokračovat Jakub Zbořil. Klub se s osmadvacetiletým obráncem domluvil na rozvázání kontraktu.



„Jakubovi děkujeme za strávený čas v Dynamu a za veškerou práci, kterou zde odvedl. Do dalšího působiště mu přejeme všechno nejlepší a ať se mu daří," říká Petr… pic.twitter.com/OPPSKsxe8S — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) July 29, 2025

Jakub Zboril var en stor talang som ung och valdes av Boston Bruins som 13:e spelare i NHL-draften 2015. Han hade dock svårt att etablera sig i NHL och det blev endast 76 matcher i världens bästa hockeyliga för Zboril över fyra säsonger. 2023 tappade han sin NHL-plats i Boston och trejdades sedan till Columbus Blue Jackets. Inte heller där tog han dock plats i NHL-laget utan det blev bara AHL-spel säsongen 2023/24.

Nu är det oklart var den förre stortalangen kommer att fortsätta sin karriär.

Source: Jakub Zbořil @ Elite Prospects