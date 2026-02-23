Uppgifter: Där hamnar succémålvakten

Det har spekulerats i att Kalmars nyckelspelare Jacob Crespin kommer att lämna efter säsongen. Nu skriver Ilta-Sanomat att målvakten är klar för den finska klubben HPK till den kommande säsongen.

Jacob Crespin har gjort succé i Kalmar och ser nu ut att fortsätta karriären i Finland

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån

Tidigare under månaden gick Expressen ut med uppgifter som tydde på att Kalmars succé målvakt Jacob Crespin ser ut att fortsätta karriären i Finland, trots intressen från SHL-klubbar.

Nu har 27-åringens pekats ut. Det kommer att bli spel för Liiga-klubben HPK, enlig ttidningen Ilta-Sanomat.

Sajten meddelar också att Crespins finske målvaktscoach Joni Puurula också kommer att lämna Kalmar efter säsongen.

Men innan en flytt ska Kalmar spela slutspel. Hittills har målvakten gjort 34 matcher med en räddningsprocent på 92.1%. Med det är han näst bäst i ligan sett till räddningsprocent. Han är även delad etta med Björklövens Frans Tuohimaa med fem hållna nollor.

Kampen om att avsluta grundserien som seriesegrare är otroligt tät mellan Björklöven och Kalmar. Just nu har båda lagen 103 poäng, där en målskillnad på elva mål petar ner smålänningarna till en andra placering. Samtidigt har Kalmar en match mer spelad.

Source: Jacob Crespin @ Elite Prospects