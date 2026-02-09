Simon Johansson har varit en jagad spelare efter succén i Ilves.

Nu uppger Expressen att backen inte vänder hem till Sverige – utan i stället väljer spel i Schweiz.

Simon Johansson uppges flytta vidare till Schweiz efter succén i finska Ilves. Foto: Andreas Sandström/Bildbyrån & dpa picture alliance/Alamy (Montage)

Simon Johansson lämnade Djurgården 2021 och har sedan tillbringat fem år utomlands. Han spelade först i finska Ilves innan det blev två säsonger i AHL med Iowa Wild. 2024 återvände backen dock till Finland och skrev återigen på för Ilves. I år har nu det stora genombrottet kommit för 26-åringen som har varit en av de absolut bästa spelarna i Liiga.

På 46 matcher har Johansson stått för hela 19 mål och 40 poäng, vilket gör att han leder både backarnas skytteliga och poängliga i överlägsen stil. Med åtta matcher kvar av grundserien jagar han nu rekorden för flest mål och poäng av en svensk back i Liigas historia. Max Lindroth innehar båda rekorden efter att ha gjort hela 23 mål och 52 poäng på 54 matcher förra säsongen. Just nu trendar Johansson mot 24 mål och 50 poäng med sitt nuvarande snitt.

Samtidigt har Simon Johansson ett utgående kontrakt med Ilves och han har därför varit en jagad man efter succén. I Sverige har backen både kopplats ihop med sin tidigare klubb Djurgården men även Leksand, där hans pappa Thomas Johansson är GM och båda bröderna Anton och Victor även spelar.

Simon Johansson går i Max Lindroths fotspår

Nu verkar det däremot inte bli någon SHL-flytt alls för Simon Johansson till nästa säsong. Under måndagsmorgonen kommer Expressen med uppgifter som säger att Johansson lämnar Finland – men ändå blir kvar utomlands. Enligt tidningen ska succésvensken vara överens med Kloten i den schweiziska ligan. Han gör därmed en nästan identisk resa som Max Lindroth. Efter att ha satt sina rekord i Finland, där han spelade för TPS Åbo, skrev Lindroth nämligen på för just Kloten. Där har 28-åringen gjort 25 poäng på 45 matcher i Schweiz den här säsongen.

Nu verkar Johansson alltså gå samma väg framöver.

Simon Johansson är fostrad i Boo IF men flyttade tidigt till Djurgården. Där kom han upp som en fin talang och blev draftad av Minnesota Wild i femte rundan 2018. Johansson kom att spela 79 SHL-matcher för Djurgården innan han lämnade 2021. Under tiden i Sverige gjorde Johansson även 57 matcher i HockeyAllsvenskan på lån hos Almtuna och Mora.

Source: Simon Johansson @ Elite Prospects