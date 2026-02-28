Den 27-årige backen Ian Mitchell uppges lämna Nordamerika.

I stället ska han vara överens med den schweiziska storklubben SC Bern.

Ian Mitchell uppges lämna Nordamerika för spel i Schweiz. Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports

Inför årets säsong flyttade Ian Mitchell från Boston Bruins till Detroit Red Wings. Men efter flytten har det inte blivit något NHL-spel alls för backen som i stället har varit bofast i farmarligan där han spelar för Grand Rapids Griffins i AHL.

Till nästa säsong ser sig 27-åringen därför om efter en ny möjlighet.

Nu kommer watson.ch och den initierade journalisten Klaus Zaugg med uppgifter som säger att Mitchell är nära en flytt till Schweiz. Sajten uppger att backen redan ska vara överens med storklubben SC Bern från och med säsongen 2026/27. I Bern spelar just nu flera svenskar så som Adam Reideborn, Hardy Häman Aktell, Anton Lindholm, Emil Bemström och Victor Ejdsell.

Ian Mitchell draftades av Chicago Blackhawks i andra rundan av NHL-draften 2017. Han spelade sedan JVM för Kanada, där han var assisterande kapten, 2019. Efter flera år på college tog han steget till Chicago inför säsongen 2020/21 där han spelade 39 NHL-matcher som rookie. Sedan dess har Mitchell däremot inte fått spela lika mycket alls i NHL utan studsat mellan NHL och farmarligan.

Under sin karriär har Ian Mitchell spelat 110 NHL-matcher för Chicago Blackhawks och Boston Bruins. Så sent som i fjol gjorde han 15 matcher i NHL för Bruins. Från och med nästa säsong väntas backen alltså spela i schweiziska National League.

Source: Ian Mitchell @ Elite Prospects